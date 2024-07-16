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"Отпусти". Судаков прозрачно намекнул на желание уйти из Шахтера на повышение. ФОТО

Премьер-лига

Хавбек Шахтера попал в интересный рейтинг

"Отпусти". Судаков прозрачно намекнул на желание уйти из Шахтера на повышение. ФОТО

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Центр спортивных исследований CIES опубликовал интересный рейтинг молодых игроков (до 23 лет) из-за пределов топ-5 европейских лиг, которые, по оценкам ресурса, наиболее готовы для перехода в клубы из топ-5 лиг.

Есть в рейтинге и хавбек "Шахтера" Георгий Судаков, который расположился на 9-м месте.

Сам хавбек также отреагировал на это исследование и перепостил его в сториз Инатсграм, причем под песню "Океана Эльзы" "Отпусти".

Намек кажется очевидным.

"Отпусти". Судаков прозрачно намекнул на желание уйти из Шахтера на повышение. ФОТО - изображение 1
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Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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MaximSK (Киев)
16.07.2024 в 17:08
Думаю Шахтер хочет продать его за 60-70 млн Евро, но после Евро топ-клубы которые могут потянуть такую сумму, откажутся от него и останется еще на полгода.
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
16.07.2024 в 17:08
Думаю Шахтер хочет продать его за 60-70 млн Евро, но после Евро топ-клубы которые могут потянуть такую сумму, откажутся от него и останется еще на полгода.
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0980151912 (Рівне)
16.07.2024 в 16:41
Треба йти і швидше
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