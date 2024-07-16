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"Отпусти". Судаков прозрачно намекнул на желание уйти из Шахтера на повышение. ФОТО
Хавбек Шахтера попал в интересный рейтинг
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Центр спортивных исследований CIES опубликовал интересный рейтинг молодых игроков (до 23 лет) из-за пределов топ-5 европейских лиг, которые, по оценкам ресурса, наиболее готовы для перехода в клубы из топ-5 лиг.
Есть в рейтинге и хавбек "
Сам хавбек также отреагировал на это исследование и перепостил его в сториз Инатсграм, причем под песню "Океана Эльзы" "Отпусти".
Намек кажется очевидным.
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Источник:Інстаграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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MaximSK (Киев)
16.07.2024 в 17:08
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