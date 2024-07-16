"Отпусти". Судаков прозрачно намекнул на желание уйти из Шахтера на повышение. ФОТО

Центр спортивных исследований CIES опубликовал интересный рейтинг молодых игроков (до 23 лет) из-за пределов топ-5 европейских лиг, которые, по оценкам ресурса, наиболее готовы для перехода в клубы из топ-5 лиг.

Есть в рейтинге и хавбек " Шахтера " Георгий Судаков, который расположился на 9-м месте.

Сам хавбек также отреагировал на это исследование и перепостил его в сториз Инатсграм, причем под песню "Океана Эльзы" "Отпусти".

Намек кажется очевидным.