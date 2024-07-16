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Скауты трех европейских клубов прибыли на спарринг понаблюдать за защитником Руха
Новости из стана львовян
Фото: ФК Рух
Львовский "
Сегодня, 16 июля, львовяне проводят спарринг с английским "Лутоном". И как сообщает Sport.ua, в этом матче за защитником "Руха" Алексеем Сычом будут наблюдать скауты сразу трех европейских клубов.
Сейчас в тренировочном лагере львовян в Словении находится лишь один потенциальный новичок - опорный полузащитник Владислав Семотюк, который принадлежит "Кривбассу", а прошлый сезон на правах аренды провел в "Минае". Виталий Пономарев еще не определился, нужен ли футболист "Руху", но после этой игры, скорее всего, будет принято окончательное решение, будут ли его приглашать в львовский клуб на постоянной основе.
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Из травмированных у львовян пока полузащитник сборной Гваделупы Фредди Плюман, который занимается по индивидуальной программе.
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