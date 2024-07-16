Оболонь проиграла свой очередной летний спарринг. Сегодня - Кудровке-Ниве

16 июля " Оболонь " провела свой очередной летний спарринг. Соперником киевлян была перволиговская "Кудровка-Нива".

И "пивовары" снова проиграли, на этот раз – с минимальным счетом 0:1. Единственный гол был забит после углового.

Напомним, что это третье поражение "пивоваров" в трех летних спаррингах. Следующий поединок – 19 июля против "Чайки".

"Оболонь" – "Кудровка-Нива" (Бузовая) 0:1

"Оболонь" (первый тайм): Марченко, Грисьо, Карась, Дубко, Суханов, Груша, Мороз, Виттенчук, Бычек, Слободян, Тарануха

"Оболонь" (второй тайм): Рыбка, Лукьянчук, Курко, Карась, Осман, Мединский, Приймак, Косовский, Черненко, Теслюк, Вишневский