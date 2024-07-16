Днепр-1 – до сих пор участник УПЛ и Лиги конференций, хотя фактически не функционирует. Что происходит за кулисами процесса

Шестнадцатого июля в двенадцать часов дня состоялось онлайн-заседание клубов-участников УПЛ-2024/25. Накануне приглашение на это заседание получили все шестнадцать участников будущего розыгрыша Премьер-лиги. Среди них – и "Днепр-1".

Что произошло на заседании клубов УПЛ?

Как стало известно UA-Футбол, представителей "Днепра-1" на самом собрании не было. То есть, заседало руководство Лиги вместе с пятнадцатью участниками будущего турнира. Одним из вопросов было голосование об исключении "Днепра-1" из состава участников УПЛ-2024/25.

Проголосовали большинством. "За" были не все клубы, участвовавшие в конференции, но большинство. Однако это абсолютно ничего не значит. Даже если бы против "Днепра-1" выступили пятнадцать из пятнадцати + руководство Лиги, юридических рычагов для отстранения днепрян в УПЛ нет.

Такие рычаги есть у Аттестационного комитета УАФ. Весной текущего года (март-апрель) "Днепр-1" получил аттестат от УАФ на участие в следующем сезоне УПЛ.

Важная ремарка: перед началом текущего еврокубкового сезона свою аттестацию клубов-участников турниров проводила и УЕФА. По итогам этой аттестации не допуск к турнирам УЕФА получили шесть клубов – три из Люксембурга, по одному из Словении, Латвии и Албании. В Украине тех, кто не получил допуск, не было.

Какова позиция УПЛ?

Лига сейчас находится в процессе отправки коллективного (большинство клубов + руководство Лиги) обращения в УАФ об отзыве аттестата "Днепра-1". Пока этого отзыва не будет, УПЛ не может включать в свой состав или предоставлять место в лиге кому-то из ПФЛ ("Минаю", "Металлисту 1925", "Левому Берегу" или "Эпицентру"). ПФЛ подчиняется УАФ, УПЛ на нее влияния не имеет, и выдергивать оттуда участников права тоже не имеет.

Какова позиция УАФ?

В УАФ также не спешат отзывать аттестат "Днепра-1", ведь не имеют связи с клубом. Запустить процесс ликвидации "Днепра-1" односторонне (без сотрудничества с самим клубом) – это наткнуться на риск того, что клуб, в случае, если таки удастся найти финансирование, подаст иск и запустит юридический процесс против УАФ.

В Ассоциации футбола Украины выбрали тактику дождаться влияния на ситуацию УЕФА.

Какова позиция УЕФА?

То, что "Днепр-1" – участник еврокубков, в целом упрощает ситуацию для УАФ. Соперник "Днепра-1" по второму квалификационному раунду Лиги конференций "Академия Пушкаша" уже присылал в "Днепр-1" письма относительно организационных моментов первого (выездного для венгров) матча (должен состояться через девять дней). Однако ответа венгры не получили.

У "Академии Пушкаша" также по этому поводу был контакт с УАФ. Но ответов на свои вопросы венгры не получили, поэтому они известили Ассоциацию футбола Украины о том, что будут обращаться в УЕФА. Буквально в эти дни должна происходить/происходит коммуникация клуба "Академия Пушкаша" с организаторами УЕФА-турниров по поводу того, что "Днепр-1" игнорирует любые организационные процессы, связанные с матчами.

УАФ ожидает, что УЕФА в ближайшее время вынесет свой вердикт относительно "Днепра-1". И уже после этого процесс ликвидации клуба из системы украинского футбола проведет сама УАФ.

Что в "Днепре-1"?

То, что на балансе клуба не осталось футболистов даже для полноценной заявки на один матч – открытая, доступная для всех информация.

Вот что известно UA-Футбол: третьего июля прекратил свою работу медиа-отдел "Днепра-1". Буквально недавно из клуба уволился один из менеджеров, связанный с финансовой работой.

С понедельника не функционирует база "Днепра-1" – нет ни сотрудников, ни сервиса, ни связи.

По сути, функционирование клуба сейчас сводится к комментариям коммерческого директора Вячеслава Фридмана в СМИ. Больше как таковой деятельности нет.

В чем может быть причина затягивания процесса ликвидации?

Как уже писал журналист UA-Футбол у себя в телеграмм-канале, участие "Днепра-1" во втором квалификационном раунде Лиги конференций гарантирует юридическому лицу призовые в размере 350 тысяч евро (независимо от результата). Да, клуб должен потратиться на процессы, связанные с организацией домашнего матча. Но эта сумма все равно меньше, чем гарантированные призовые за участие в еврокубковом противостоянии.

Какой прогноз?

УАФ ожидает решения УЕФА. Как только УЕФА пересмотрит свой вердикт по аттестации "Днепра-1" на участие в еврокубковом сезоне 2024/25, аналогично поступит и УАФ. А это уже, в свою очередь, развяжет руки УПЛ.

Ситуация прояснится, вероятно, до понедельника (22.07.2024), когда в УЕФА запланирована жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в которой должен фигурировать и "Днепр-1" как участник игровой пары второго квалификационного раунда.