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Голкипер Кривбасса: Янг Бойз, Сабах - мы продемонстрировали неплохие результаты в матчах против этих соперников
Богдан Хома рассказал о том, как проходит летний сбор Кривбасса
Скриншот: канал ФК Кривбасс на YouTube
Голкипер "
- Богдан, как прокомментируешь игру?
– Очень хороший спарринг для нас против хорошего соперника. "Янг Бойз", теперь "Сабах". Мы продемонстрировали неплохие результаты в матчах против этих соперников. Продолжаем готовиться к сезону и набирать оптимальные кондиции.
– Ты получаешь все больше игровой практики. Это придает тебе уверенность?
- Тренировка это одна, матчи – совсем другое. Потому, конечно, уверенность приходит только с матчами. У нас среди вратарей здоровая конкуренция. Мы всегда поддерживаем друг друга и прогрессируем вместе.
- Вспомни эпизод с пропущенным голом. Были ли у тебя шансы спасти команду?
– Шансы есть всегда. Надо работать, чтобы отбивать такие мячи.
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