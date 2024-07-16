Голкипер Кривбасса: Янг Бойз, Сабах - мы продемонстрировали неплохие результаты в матчах против этих соперников

Голкипер " Кривбасса " Богдан Хома поделился мнениями о контрольном матче на словенском сборе против азербайджанского "Сабаха" (2:2).

- Богдан, как прокомментируешь игру?

– Очень хороший спарринг для нас против хорошего соперника. "Янг Бойз", теперь "Сабах". Мы продемонстрировали неплохие результаты в матчах против этих соперников. Продолжаем готовиться к сезону и набирать оптимальные кондиции.

– Ты получаешь все больше игровой практики. Это придает тебе уверенность?

- Тренировка это одна, матчи – совсем другое. Потому, конечно, уверенность приходит только с матчами. У нас среди вратарей здоровая конкуренция. Мы всегда поддерживаем друг друга и прогрессируем вместе.

- Вспомни эпизод с пропущенным голом. Были ли у тебя шансы спасти команду?

– Шансы есть всегда. Надо работать, чтобы отбивать такие мячи.