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Голкипер Кривбасса: Янг Бойз, Сабах - мы продемонстрировали неплохие результаты в матчах против этих соперников

Премьер-лига
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Богдан Хома рассказал о том, как проходит летний сбор Кривбасса

Голкипер Кривбасса: Янг Бойз, Сабах - мы продемонстрировали неплохие результаты в матчах против этих соперников

Скриншот: канал ФК Кривбасс на YouTube

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Голкипер "Кривбасса" Богдан Хома поделился мнениями о контрольном матче на словенском сборе против азербайджанского "Сабаха" (2:2).

- Богдан, как прокомментируешь игру?

– Очень хороший спарринг для нас против хорошего соперника. "Янг Бойз", теперь "Сабах". Мы продемонстрировали неплохие результаты в матчах против этих соперников. Продолжаем готовиться к сезону и набирать оптимальные кондиции.

– Ты получаешь все больше игровой практики. Это придает тебе уверенность?

- Тренировка это одна, матчи – совсем другое. Потому, конечно, уверенность приходит только с матчами. У нас среди вратарей здоровая конкуренция. Мы всегда поддерживаем друг друга и прогрессируем вместе.

- Вспомни эпизод с пропущенным голом. Были ли у тебя шансы спасти команду?

– Шансы есть всегда. Надо работать, чтобы отбивать такие мячи.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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