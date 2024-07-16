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Ворскла подписала нигерийского экс-форварда Черноморца

Премьер-лига
Обновлено

Самсон Йеде перебрался из Одессы в Полтаву

Ворскла подписала нигерийского экс-форварда Черноморца

instagram.com/fcvp.official

Новина українською

"Ворскла" официально объявила о подписании контракта с 26-летним нигерийским центрфорвардом Самсоном Йеде.

Соглашение сторон рассчитано на два года.

В "Ворскле" новичок будет выступать под 77-м номером.

Напомним, что в прошлом сезоне Самсон играл за "Черноморец" на правах аренды из "Хорсенса".

До "моряков" форвард успел поиграть за эстонский "Пайде", датские "Мидтьюллан" и "Хорсенс", а также бельгийский "Ломмель".

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Ворскла (Полтава) Самсон Йеде
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Источник:
Інстаграм Ворскли
Опубликовал: Михаил Черныш
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