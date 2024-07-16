Ворскла подписала нигерийского экс-форварда Черноморца

" Ворскла " официально объявила о подписании контракта с 26-летним нигерийским центрфорвардом Самсоном Йеде.

Соглашение сторон рассчитано на два года.

В "Ворскле" новичок будет выступать под 77-м номером.

Напомним, что в прошлом сезоне Самсон играл за "Черноморец" на правах аренды из "Хорсенса".

До "моряков" форвард успел поиграть за эстонский "Пайде", датские "Мидтьюллан" и "Хорсенс", а также бельгийский "Ломмель".