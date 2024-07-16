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Ворскла подписала нигерийского экс-форварда Черноморца
Самсон Йеде перебрался из Одессы в Полтаву
instagram.com/fcvp.official
"
Соглашение сторон рассчитано на два года.
В "Ворскле" новичок будет выступать под 77-м номером.
Напомним, что в прошлом сезоне Самсон играл за "Черноморец" на правах аренды из "Хорсенса".
До "моряков" форвард успел поиграть за эстонский "Пайде", датские "Мидтьюллан" и "Хорсенс", а также бельгийский "Ломмель".
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Источник:Інстаграм Ворскли
Опубликовал: Михаил Черныш
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