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Гагарин: Клубы не имеют права снимать Днепр-1 с соревнований - это прерогатива УАФ

Премьер-лига
Обновлено

А в УАФ, судя по всему, ждут решения по Днепру-1 от УЕФА

Гагарин: Клубы не имеют права снимать Днепр-1 с соревнований - это прерогатива УАФ

instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал о позиции криворожского клуба относительно "Днепра-1".

Ранее была информация, что большинство клубов УПЛ и руководство Лиги готовят обращение в Аттестационный комитет УАФ по "Днепру-1".

"В целом, как мы, клубы, можем голосовать – снимать или не снимать "Днепр-1"? У нас нет таких полномочий. И всякие инсайды, что решение принято или не принято какими-то клубами – это ложная информация.

Это компетенция того органа, который им выдавал аттестат – Аттестационного комитета УАФ. Если они дали им этот аттестат, то пусть пересмотрят и примут решение. "Днепр-1" не внес взнос или не подал заявку вовремя? Пусть УПЛ действует по процедуре и обращается в КДК УАФ. Здесь полностью решение должно быть за Украинской ассоциацией футбола.

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И мы все надеемся, что они оперативно соберутся и очень быстро отреагируют, потому что до старта чемпионата осталось очень мало времени. Недавно они собирались, чтобы проголосовать за переносы матчей, против которых выступило большинство клубов – думаю, что также скоро они соберутся и проголосуют и за этот вопрос.

И, наконец, после этого можно будет определяться, кто заменит "Днепр-1". Но и здесь вопрос не к нам. Мы – клубы УПЛ, как мы можем отвечать за клубы ПФЛ, которыми сейчас и "Минай", и "Металлист 1925", и "Левый Берег", и "Эпицентр". Это решение полностью должно быть от УАФ", – сказал Гагарин.

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УПЛ обратилась к УАФ по поводу Днепра-1. Лига просит как можно быстрее отозвать аттестат у клуба
Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1 Артем Гагарин
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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