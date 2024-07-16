Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гагарин: Клубы не имеют права снимать Днепр-1 с соревнований - это прерогатива УАФ
А в УАФ, судя по всему, ждут решения по Днепру-1 от УЕФА
instagram.com/artem_gagarin_
Вице-президент "
"В целом, как мы, клубы, можем голосовать – снимать или не снимать "Днепр-1"? У нас нет таких полномочий. И всякие инсайды, что решение принято или не принято какими-то клубами – это ложная информация.
Это компетенция того органа, который им выдавал аттестат – Аттестационного комитета УАФ. Если они дали им этот аттестат, то пусть пересмотрят и примут решение. "Днепр-1" не внес взнос или не подал заявку вовремя? Пусть УПЛ действует по процедуре и обращается в КДК УАФ. Здесь полностью решение должно быть за Украинской ассоциацией футбола.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
И мы все надеемся, что они оперативно соберутся и очень быстро отреагируют, потому что до старта чемпионата осталось очень мало времени. Недавно они собирались, чтобы проголосовать за переносы матчей, против которых выступило большинство клубов – думаю, что также скоро они соберутся и проголосуют и за этот вопрос.
И, наконец, после этого можно будет определяться, кто заменит "Днепр-1". Но и здесь вопрос не к нам. Мы – клубы УПЛ, как мы можем отвечать за клубы ПФЛ, которыми сейчас и "Минай", и "Металлист 1925", и "Левый Берег", и "Эпицентр". Это решение полностью должно быть от УАФ", – сказал Гагарин.
Популярное сейчас
- Составит компанию Довбику и Цыганкову? Жирона может усилиться ещё одним украинцем
- Первый квалификационный раунд ЛЧ. Чемпион Литвы близок к матчам с конкурентом Украины, конкурент Шахтера ожидает оппонента
- Лунин - худший игрок Евро-2024 по версии WhoScored. В печальную топ-10 попали еще два украинца
- Динамо - Шальке. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
- Германия не будет поставлять истребители Украине - в правительстве уже назвали причину
- Известного экс-игрока Динамо и Шахтера избили в московском баре