Гагарин: Клубы не имеют права снимать Днепр-1 с соревнований - это прерогатива УАФ

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин рассказал о позиции криворожского клуба относительно "Днепра-1".

Ранее была информация , что большинство клубов УПЛ и руководство Лиги готовят обращение в Аттестационный комитет УАФ по "Днепру-1".

"В целом, как мы, клубы, можем голосовать – снимать или не снимать "Днепр-1"? У нас нет таких полномочий. И всякие инсайды, что решение принято или не принято какими-то клубами – это ложная информация. Это компетенция того органа, который им выдавал аттестат – Аттестационного комитета УАФ. Если они дали им этот аттестат, то пусть пересмотрят и примут решение. "Днепр-1" не внес взнос или не подал заявку вовремя? Пусть УПЛ действует по процедуре и обращается в КДК УАФ. Здесь полностью решение должно быть за Украинской ассоциацией футбола.

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