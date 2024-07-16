Гендир Металлиста 1925: Плей-офф за право заменить Днепр-1 в УПЛ - это будет справедливое решение

Гендиректор "Металлиста 1925" года Андрей Неделин высказался относительно готовности харьковской команды сыграть в плей-офф за место в УПЛ, если "Днепр-1" все-таки не сможет принять участие в соревнованиях.

"Готовы ли мы принять участие в матчах плей-офф? Конечно, готовы. В случае, если будет принято решение, которым нашему клубу разрешат сразиться за выход в УПЛ, мы, конечно, готовы к этому. Если это произойдет, это будет справедливое решение", – сказал Неделин.

Напомним, что "Металлист 1925" и "Минай" стали двумя клубами, по итогам прошлого сезона вылетевшими в Первую лигу.