Юрий Коваль: Нваэзе уже в Украине. Ждали его в Заре весной, но не все бывает так, как хочется

Главный тренер " Зари " Юрий Коваль подвел предварительные итоги летних учебно-тренировочных сборов команды.

- Практически все время работали и работаем в двухразовом режиме. Будем понемногу снижать нагрузку. Хотя, уже к игре против "Муры", подводили ребят в более или менее привычном для них графике, который есть перед матчами.

Играли на стадионе соперника, были болельщики. Атмосфера напоминала где-то официальные поединки. Неплохая команда, боевая.

До начала нового сезона осталось почти две недели. Все контрольные встречи были увлекательными, информативными. Есть некоторые сложности с составом, разная степень готовности игроков. Кто сыграл больше, кто меньше. Пытаемся использовать разные схемы. Модель игры зависит не только от того, что хочет тренер, но и от наличия футболистов.

Отношением ребят к делу я доволен. Приятно, что к нам присоединились Игорь Горбач и Александр Яцык.

- Часто спрашивают по поводу Кристофера Нваэзе.

– Он скоро к нам присоединится, скорее всего, уже в Украине. Кристофер нам понравился на зимнем сборе. Ждали его весной, но не все бывает так, как хочется. Давайте увидим его, а потом и будем говорить.

- В какой футбол будет играть "Заря" в новом сезоне?

- Следующий сезон должен будет, прежде всего, результативным в плане зачетных пунктов. Чемпионат Европы показал, что прагматичная сборная Англии дошла до финала. Важно сохранить стабильность в целом и стабильность результатов. Если, например, на поле есть Герреро – это одна игра, когда нет ярко выраженного форварда – другая игра.

Великий Валерий Васильевич Лобановский говорил в свое время, что нужно требовать от игрока то, что он может сделать. Не все можно натренировать.

Сейчас погодные условия, жара заставляют нас играть прагматично: контроль мяча и скоростные взрывы. В такую ​​погоду невозможно постоянно прессинговать соперника.

- Ждем ли еще усиления?

- Однозначно. Время есть. Нужна конкуренция. Игроки должны понимать, что если не выкладываешься по полной, то тебя заменят и нужно будет снова бороться за место в составе. Конкуренция помогает прогрессировать всем.