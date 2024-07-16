Рух в спарринге уступил англичанам из Чемпионшипа

Львовский " Рух " сыграл свой очередной спарринг на словенском сборе – 16 июля соперником "желто-черных" был английский "Лутон Таун" из Чемпионшипа.

Англичане открыли счет почти в начале матча – после флангового прохода и прострела, который замкнул Моррис.

Еще через 5 минут "Лутон" мог забивать второй с пенальти, но здесь засейвил Ледвий, который вытянул удар.

В целом, в первом тайме англичане выглядели лучше и закономерно ушли на перерыв, ведя в счете.

После перерыва львовяне активизировались, игра выровнялась, команды создали по паре моментов, но больше не забивали. Минимальная победа англичан 1:0.

Следующий матч подопечные Виталия Пономарева сыграют уже завтра, 17 июля, против азербайджанского "Сабаха".

"Рух" (Львов, Украина) - "Лутон Таун" (Лутон, Англия) 0:1

Гол: Моррис, 16

Нереализованный пенальти: Вудроу, 22 (голкипер)

"Рух": Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Пидгурский (Холод, 84), Притула (Слесарь, 75), Таллес, Рунич (Клайвер, 84), Лях (Квасница, 62), Карабин