Динамо и Фонд братьев Суркис восстановят одно из отделений больницы Охматдит, разрушенное россиянами

" Динамо " и Фонд братьев Суркис полностью отстроят и восстановят Центр орфанных заболеваний и генной терапии детей киевской больницы Охматдет, пострадавшего во время недавней российской атаки. Все расходы организации примут на себя.

Об этом сегодня был подписан меморандум между сторонами.

От больницы Охматдет меморандум подписал генеральный директор Владимир Жолнер.

Подписание меморандума предусматривает, прежде всего, непосредственно возобновление Центра после нанесенного ущерба, а также представление конкретных планов восстановления и поддержки больницы от ФК "Динамо" и Фонда братьев Суркис.

Отметим, что Центр орфанных заболеваний и генной терапии – это новое отделение, которое было открыто совсем недавно – три месяца назад. Орфанные заболевания – редкие "заболевания-сироты", встречающиеся раз на многие миллионы случаев. Одним из примеров является СМА – спинально-мышечная атрофия, когда у ребенка нарушаются импульсы между мозгом и мышцами. В Украине зафиксировано около 300 случаев этой болезни.

В настоящее время рассматривается возможность восстановления помещения Центра орфанных заболеваний и генной терапии в здании, где оно было расположено раньше, или переоборудование имеющихся помещений в другом здании.