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Динамо и Фонд братьев Суркис восстановят одно из отделений больницы Охматдит, разрушенное россиянами
Такой меморандум был подписан сегодня
fcdynamo.com
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Об этом сегодня был подписан меморандум между сторонами.
От больницы Охматдет меморандум подписал генеральный директор Владимир Жолнер.
Подписание меморандума предусматривает, прежде всего, непосредственно возобновление Центра после нанесенного ущерба, а также представление конкретных планов восстановления и поддержки больницы от ФК "Динамо" и Фонда братьев Суркис.
Отметим, что Центр орфанных заболеваний и генной терапии – это новое отделение, которое было открыто совсем недавно – три месяца назад. Орфанные заболевания – редкие "заболевания-сироты", встречающиеся раз на многие миллионы случаев. Одним из примеров является СМА – спинально-мышечная атрофия, когда у ребенка нарушаются импульсы между мозгом и мышцами. В Украине зафиксировано около 300 случаев этой болезни.
В настоящее время рассматривается возможность восстановления помещения Центра орфанных заболеваний и генной терапии в здании, где оно было расположено раньше, или переоборудование имеющихся помещений в другом здании.
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