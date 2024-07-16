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УПЛ обратилась к УАФ по поводу Днепра-1. Лига просит как можно быстрее отозвать аттестат у клуба
До начала сезона осталось две недели
Фото: СК Дніпро-1
Напомним, что днепровский клуб близок к прекращению существования, однако пока что не спешит сниматься с соревнований.
"В связи с тем, что СК "Днепр-1" в течение последнего периода сталкивается с рядом общеизвестных проблем, но при этом не предоставил официальные письма, в которых отказывается от участия в клубных соревнованиях УПЛ, и не отвечал на официальные запросы УПЛ, сегодня состоялось Общее собрание Участников УПЛ, на котором обсуждались проблемы, которые вызывает такая неопределенность со стороны СК "Днепр-1".
Позиция СК "Днепр-1" ставит под вопрос сохранение целостности клубных соревнований УПЛ, провоцирует неопределенность во всех лигах профессионального футбола Украины и не позволяет УПЛ качественно проводить работу с потенциальными спонсорами и партнерами по будущему сотрудничеству в сезоне-2024/25.
Процедура выдачи/отзыва аттестат на получение допуска к клубным соревнованиям УПЛ сезона-2024/25 относится к исключительной компетенции УАФ. Поэтому на общем собрании участников УПЛ было инициировано решение как можно быстрее обратиться в УАФ относительно проведения соответствующих процедурных действий по отзыву в СК "Днепр-1" аттестата.
В случае решения этого вопроса нужно максимально быстро получить официальные ответы четырех клубов ПФЛ ("Минай", "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр") относительно их желания и возможности претендовать на вакантное место в УПЛ и рекомендовать УАФ выбрать один из нескольких вариантов определения клуба, заменяющего СК "Днепр-1" в УПЛ", - говорится в заявлении УПЛ.
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