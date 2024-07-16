Динамо дозаявило Рубчинского и Себальоса на новый сезон

" Динамо " дозаявило своих двух летних новичков на грядущий сезон УПЛ.

Заявку киевлян пополнили Валентин Рубчинский, который летом перешел из "Днепра-1", и Брайан Себальос из бразильской "Форталезы", который будет играть на правах аренды.

Игроки уже появились в заявке клуба на официальном сайте УПЛ.

Еще два летних новичка команды, Александр Пихаленок и Максим Брагару, были заявлены ранее.

Заявка Динамо на сезон УПЛ 2023/24 по состоянию на 16 июля:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Игнатенко, Валентин Моргун, Руслан Нещерет.

Защитники: Кристиан Беловар, Константин Вивчаренко, Владислав Дубинчак, Максим Дячук, Александр Караваев, Навин Малыш, Тарас Михавко, Денис Попов, Александр Тимчик, Брайан Себальос

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Полузащитники: Александр Андриевский, Максим Брагару, Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Самба Диалло, Владислав Кабаев, Джастин Лонвейк, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Антон Царенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Андрей Ярмоленко, Валентин Рубчинский

Нападающие: Владислав Ванат, Матвей Пономаренко, Владислав Супряга.

Отметим, что "Динамо" еще имеет право вносить изменения в заявку.

Сезон УПЛ 2023/24 начнется в начале августа.