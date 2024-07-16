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Винисиус Тобиас подписал новый пятилетний контракт с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено

Бразилец, судя по всему, видит свое будущее в Шахтере

Винисиус Тобиас подписал новый пятилетний контракт с Шахтером

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Правый защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас продлил контракта с донецкий клубом.

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Как сообщает пресс-служба "горняков", новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года, то есть, на 5 лет.

Напомним, что последние два года 20-летний бразилец играл в аренде за вторую команду мадридского "Реала".

Винисиус Тобиас перешел в "Шахтер" зимой 2022 года из бразильского "Интернасьоналя", но пока что не сыграл ни одного официального матча за "горняков".

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Шахтер (Донецк) Винисиус Тобиас
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