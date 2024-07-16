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Винисиус Тобиас подписал новый пятилетний контракт с Шахтером
Бразилец, судя по всему, видит свое будущее в Шахтере
shakhtar.com
Правый защитник "Шахтера" Винисиус Тобиас продлил контракта с донецкий клубом.
Как сообщает пресс-служба "горняков", новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года, то есть, на 5 лет.
Напомним, что последние два года 20-летний бразилец играл в аренде за вторую команду мадридского "Реала".
Винисиус Тобиас перешел в "Шахтер" зимой 2022 года из бразильского "Интернасьоналя", но пока что не сыграл ни одного официального матча за "горняков".
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