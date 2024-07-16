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В пару к Ярмолюку. Брентфорд заинтересовался юным талантом Днепра-1

Премьер-лига

На Рамика Гаджиева серьезный спрос

В пару к Ярмолюку. Брентфорд заинтересовался юным талантом Днепра-1

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Не только украинские клубы проявляют интерес к юному вингеру "Днепра-1" Рамику Гаджиеву.

Как сообщает инсайдер и журналист Игоря Бурбаса, к 18-летнему игроку проявляет лондонский "Брентфорд", за который играет еще один украинец Егор Ярмолюк. В случае перехода Гаджиев сначала будет играть за "Брентфорд-2".

Напомним, что ранее была информация, что к Гаджиеву проявляли интерес несколько клубов УПЛ, в том числе и "Динамо".

В прошлом сезоне Рамик провел за "Днепр-1" восемь матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол.

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Брентфорд (Лондон) СК Днепр-1 Рамик Гаджиев
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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