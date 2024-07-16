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В пару к Ярмолюку. Брентфорд заинтересовался юным талантом Днепра-1
На Рамика Гаджиева серьезный спрос
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Не только украинские клубы проявляют интерес к юному вингеру "
Как сообщает инсайдер и журналист Игоря Бурбаса, к 18-летнему игроку проявляет лондонский "Брентфорд", за который играет еще один украинец Егор Ярмолюк. В случае перехода Гаджиев сначала будет играть за "Брентфорд-2".
Напомним, что ранее была информация, что к Гаджиеву проявляли интерес несколько клубов УПЛ, в том числе и "Динамо".
В прошлом сезоне Рамик провел за "Днепр-1" восемь матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол.
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