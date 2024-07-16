В пару к Ярмолюку. Брентфорд заинтересовался юным талантом Днепра-1

Не только украинские клубы проявляют интерес к юному вингеру " Днепра-1 " Рамику Гаджиеву.

Как сообщает инсайдер и журналист Игоря Бурбаса, к 18-летнему игроку проявляет лондонский "Брентфорд", за который играет еще один украинец Егор Ярмолюк. В случае перехода Гаджиев сначала будет играть за "Брентфорд-2".

Напомним, что ранее была информация, что к Гаджиеву проявляли интерес несколько клубов УПЛ, в том числе и "Динамо".

В прошлом сезоне Рамик провел за "Днепр-1" восемь матчей в УПЛ, в которых забил 1 гол.