Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо подписало контракт с капитаном юношеской сборной Грузии
Теперь часть бело-синих
Динамо Київ
ФК "Динамо" Киев подписал контракт с 18-летним грузинским центральным полузащитником Александре Пейкришвили.
Соглашение рассчитано на 5 лет, как сообщает пресс-служба столичного клуба.
Отметим, что Пейкришвили является капитаном юношеской сборной Грузии U18. Воспитанник "Динамо" Тбилиси, выступал преимущественно за вторую команду клуба (28 матчей, 9 голов).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:t.me/DynamoKyiv
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известный спортивный журналист добровольно мобилизовался в ряды ВСУ
- СМИ: Клубы УПЛ проголосовали за исключение Днепра-1 из лиги. Но решение еще не окончательное
- Источник: В случае возвращения в УПЛ Минай будет играть домашние матчи не в Закарпатье
- Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
- Днепр-1 – до сих пор участник УПЛ и Лиги конференций, хотя фактически не функционирует. Что происходит за кулисами процесса
- Гибралтар подал жалобу в УЕФА из-за поведения испанцев после победы на Евро-2024
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн