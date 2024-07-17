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Динамо подписало контракт с капитаном юношеской сборной Грузии

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Динамо подписало контракт с капитаном юношеской сборной Грузии

Динамо Київ

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ФК "Динамо" Киев подписал контракт с 18-летним грузинским центральным полузащитником Александре Пейкришвили.

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Соглашение рассчитано на 5 лет, как сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отметим, что Пейкришвили является капитаном юношеской сборной Грузии U18. Воспитанник "Динамо" Тбилиси, выступал преимущественно за вторую команду клуба (28 матчей, 9 голов).

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Источник:
t.me/DynamoKyiv
Опубликовал: Влад Петрушевский
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