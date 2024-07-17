Источник: Владельцу Металлиста 1925 предлагали спасти Днепр-1

Игорь Бурбас поделился инсайдом о загадочном инвесторе, который, по словам Юрия Березы, мог спасти СК.

“Мне удалось получить инсайд и я очень удивился, когда версии совпали: это украинец, живущий за границей. Это господин [Владимир] Носов, который является главным инвестором "Металлиста 1925".

Ему предлагали, донесли все. Я не знаю, долго он рассматривал или нет, но от этого варианта отошел и отклонил предложение. Не развели его”, – сказал инсайдер.