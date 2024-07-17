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Источник: Владельцу Металлиста 1925 предлагали спасти Днепр-1

Премьер-лига
Обновлено

Но сотрудничества не произошло

Источник: Владельцу Металлиста 1925 предлагали спасти Днепр-1

metalist1925.com

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Игорь Бурбас поделился инсайдом о загадочном инвесторе, который, по словам Юрия Березы, мог спасти СК.

“Мне удалось получить инсайд и я очень удивился, когда версии совпали: это украинец, живущий за границей. Это господин [Владимир] Носов, который является главным инвестором "Металлиста 1925".

Ему предлагали, донесли все. Я не знаю, долго он рассматривал или нет, но от этого варианта отошел и отклонил предложение. Не развели его”, – сказал инсайдер.

Напомним, что именно Носов осенью 2023 года спас харьковский клуб от банкротства.

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Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Игорь Бурбас Владимир Носов
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
17.07.2024 в 04:42
Вова Носов, назначаю тебе завтра стрелку на Горбатом мосту. Приходи один. Надо потолковать. Конечно же про Днепр. Оружие можешь не брать. До драки не дойдет. Я же с твоим отцом за одной партой сидел..
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
17.07.2024 в 04:42
Вова Носов, назначаю тебе завтра стрелку на Горбатом мосту. Приходи один. Надо потолковать. Конечно же про Днепр. Оружие можешь не брать. До драки не дойдет. Я же с твоим отцом за одной партой сидел..
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