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В ТаТоТаке потролили Судакова за сторис с намеком продать его

Премьер-лига
Обновлено

Журналисты напомнили, что из Шахтера не так просто уйти

В ТаТоТаке потролили Судакова за сторис с намеком продать его

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Георгий Судаков на своей странице в Instagram опубликовал список футболистов, готовых к ведущим евролигам. Полузащитник сделал репост рейтинга под композицию "Океана Эльзы" – "Відпусти".

В ТаТоТаке предполагают, что руководство и тренер "горняков" могут ответить другими песнями из репертуара музыкальной группы.

“Ждем постов-ответов руководителей "Шахтера" – под другие песни Вакарчука:

  • Дарио Срна – “Не йди”
  • Марино Пушич – “Без тебе мене нема”
  • Сергей Палкин – “Я не здамся без бою”
  • Ринат Ахметов – “Все буде добре”

Постоянно в СМИ появляется информация о заинтересованности иностранных клубов, но "Шахтер" хочет заработать на трансфере солидные деньги.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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