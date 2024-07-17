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В ТаТоТаке потролили Судакова за сторис с намеком продать его
Журналисты напомнили, что из Шахтера не так просто уйти
Фото: ФК Шахтер Донецк
Георгий Судаков на своей странице в Instagram опубликовал список футболистов, готовых к ведущим евролигам. Полузащитник сделал репост рейтинга под композицию "Океана Эльзы" – "Відпусти".
В ТаТоТаке предполагают, что руководство и тренер "горняков" могут ответить другими песнями из репертуара музыкальной группы.
“Ждем постов-ответов руководителей "Шахтера" – под другие песни Вакарчука:
- Дарио Срна – “Не йди”
- Марино Пушич – “Без тебе мене нема”
- Сергей Палкин – “Я не здамся без бою”
- Ринат Ахметов – “Все буде добре”
Постоянно в СМИ появляется информация о заинтересованности иностранных клубов, но "Шахтер" хочет заработать на трансфере солидные деньги.
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