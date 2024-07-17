В ТаТоТаке потролили Судакова за сторис с намеком продать его

Георгий Судаков на своей странице в Instagram опубликовал список футболистов, готовых к ведущим евролигам. Полузащитник сделал репост рейтинга под композицию "Океана Эльзы" – "Відпусти".

В ТаТоТаке предполагают, что руководство и тренер "горняков" могут ответить другими песнями из репертуара музыкальной группы.

“Ждем постов-ответов руководителей "Шахтера" – под другие песни Вакарчука: Дарио Срна – “Не йди”

– “Не йди” Марино Пушич – “Без тебе мене нема”

– “Без тебе мене нема” Сергей Палкин – “Я не здамся без бою”

– “Я не здамся без бою” Ринат Ахметов – “Все буде добре”

Постоянно в СМИ появляется информация о заинтересованности иностранных клубов, но "Шахтер" хочет заработать на трансфере солидные деньги.