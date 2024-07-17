Динамо Киев - Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

"Динамо" продолжает подготовку к новому сезону на сборе в Австрии. В среду команда Александра Шовковского сыграет свой четвертый контрольный матч на сборе и попытается снова победить. Соперником киевлян будет известный африканский клуб "Мамелоди Сандаунз", чемпион ЮАР 2023/24.

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17 июля 2024. Контрольный матч

"Динамо" Киев 15:00 "Мамелоді Сандаунз"

Трансляция – Ютуб