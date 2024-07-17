  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо Киев - Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо Киев - Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига
Обновлено

Четвертая игра Динамо на сборе – смотреть онлайн трансляцию контрольного матча

Динамо Киев - Мамелоди Сандаунз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: Динамо

Новина українською

"Динамо" продолжает подготовку к новому сезону на сборе в Австрии. В среду команда Александра Шовковского сыграет свой четвертый контрольный матч на сборе и попытается снова победить. Соперником киевлян будет известный африканский клуб "Мамелоди Сандаунз", чемпион ЮАР 2023/24.

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

17 июля 2024. Контрольный матч

"Динамо" Киев 15:00 "Мамелоді Сандаунз"

Трансляция – Ютуб

Если у вас не будет возможность смотреть видео матча, вы сможете следить за ходом игры Динамо - Мамелоди Сандаунз в текстовой трансляции UA-Футбол

По теме
yellow-arrow
Минай сделал заявление относительно возможного исключения Днепра-1 из УПЛ
yellow-arrow
В ТаТоТаке потролили Судакова за сторис с намеком продать его
yellow-arrow
Источник: Владельцу Металлиста 1925 предлагали спасти Днепр-1
Контрольные матчи Динамо (Киев) УПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости