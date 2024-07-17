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Минай сделал заявление относительно возможного исключения Днепра-1 из УПЛ

Премьер-лига

Остались не у дел

Минай сделал заявление относительно возможного исключения Днепра-1 из УПЛ

vorskla.com.ua

Новина українською
Генеральный менеджер "Миная" Мирослав Небесник высказался относительно ситуации вокруг "Днепра-1".

"Нас не приглашали. Официальных писем не получали. Читаем то, что и все", - отметил функционер.

Напомним, во вторник 16 июля клубы украинской Премьер-лиги провели специальное онлайн-заседание, в ходе которого проголосовали за исключение "Днепра-1" из состава участников. Впрочем, окончательное решение будет принято УАФ.

"Минай" является одним из кандидатов на замену "Днепру-1" в УПЛ наряду с "Металлистом 1925", "Эпицентром" и "Левым Берегом".
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Источник: Владельцу Металлиста 1925 предлагали спасти Днепр-1
УПЛ ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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