Минай сделал заявление относительно возможного исключения Днепра-1 из УПЛ

Генеральный менеджер "Миная" Мирослав Небесник высказался относительно ситуации вокруг "Днепра-1".

"Нас не приглашали. Официальных писем не получали. Читаем то, что и все", - отметил функционер.

Напомним, во вторник 16 июля клубы украинской Премьер-лиги провели специальное онлайн-заседание, в ходе которого проголосовали за исключение "Днепра-1" из состава участников. Впрочем, окончательное решение будет принято УАФ.

"Минай" является одним из кандидатов на замену "Днепру-1" в УПЛ наряду с "Металлистом 1925", "Эпицентром" и "Левым Берегом".