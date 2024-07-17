Бешикташ - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

В среду “Шахтер” проведет очередной спарринг на сборе в Словении. Для "Шахтера" это будет пятый контрольный матч перед стартом нового сезона. "Горняки" выиграли два из них (две победы, ничья, поражение).

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17 июля 2024. Контрольный матч

"Бешикташ" 18:30 "Шахтер"

Трансляция – Ютуб