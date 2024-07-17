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Бешикташ - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Очередной спарринг Шахтера на сборе – смотреть онлайн трансляцию контрольного матча

Бешикташ - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: Шахтар

Новина українською

В среду “Шахтер” проведет очередной спарринг на сборе в Словении. Для "Шахтера" это будет пятый контрольный матч перед стартом нового сезона. "Горняки" выиграли два из них (две победы, ничья, поражение).

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17 июля 2024. Контрольный матч

"Бешикташ" 18:30 "Шахтер"

Трансляция – Ютуб

Если у вас не будет возможности смотреть видео матча, вы сможете следить за ходом игры Шахтер - Бешикташ в текстовой трансляции UA-Футбол

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Александр Сапожников
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