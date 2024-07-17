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Динамо Загреб - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига
Обновлено

Кривбасс проведет еще одну игру на сборе – смотреть онлайн трансляцию контрольного матча

Динамо Загреб - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: Кривбас

Новина українською

В среду "Кривбасс" сыграет еще один контрольный матч на подготовительном сборе. Команда Юрия Вернидуба ранее провела три матча и выиграла один из них (2:0, 2:2, 2:2). Забьет ли "Кривбасс" два гола и и в ворота загребского "Динамо"?

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17 июля 2024. Контрольный матч

"Динамо" Загреб 18:30 "Кривбасс"

Трансляция – Ютуб

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Александр Сапожников
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