Динамо Загреб - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

В среду "Кривбасс" сыграет еще один контрольный матч на подготовительном сборе. Команда Юрия Вернидуба ранее провела три матча и выиграла один из них (2:0, 2:2, 2:2). Забьет ли "Кривбасс" два гола и и в ворота загребского "Динамо"?

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

17 июля 2024. Контрольный матч

"Динамо" Загреб 18:30 "Кривбасс"

Трансляция – Ютуб