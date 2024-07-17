Экс-игрок Кривбасса получил новую должность в клубе

После завершения профессиональной карьеры игрока Вячеслав Рябов вошел в тренерский штаб первой команды.

Сейчас бывший защитник работает вместе с тренером-реабилитологом Андреем Булычевым.

"Я давно решил, что после завершения карьеры хочу остаться в футболе. Конечно, хотелось работать в родном клубе и приносить ему пользу.

Для меня, как для профессионального футболиста в прошлом, реабилитация - это не новое слово, но сейчас я уже нахожусь с другой стороны. Спасибо Клубу за доверие. "Кривбасс" - это мы!" - цитирует Рябова официальный сайт криворожан.

Напомним, в мае этого года Рябов завершил профессиональную карьеру футболиста в возрасте 34 лет. За "красно-белых" Вячеслав отыграл 57 матчей, в которых отметился 4 голами.