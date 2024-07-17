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Пихаленок - про адаптацию в Динамо: Хороший коллектив, меня приняли очень классно

Премьер-лига

Комментарий новичка "бело-синих"

Пихаленок - про адаптацию в Динамо: Хороший коллектив, меня приняли очень классно

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською
Новоиспеченный полузащитник "Динамо" Александр Пихаленок рассказал о первых тренировочных сборах в составе новой команды.

"Немного устали, но мы готовимся к очень важному матчу против "Партизана*. Впереди две контрольные игры, надо еще лучше подготовиться.

Могу отметить высокую интенсивность тренировок. Хороший коллектив, меня приняли очень классно. Готовимся к официальным матчам на позитиве.

Постепенно ты немного сыграешься со своими партнерами чтобы еще лучше их чувствовать. Сегодня мы работали над тактикой, чтобы завтра и послезавтра в контрольных матчах мы это отработали уже в игре", - приводит слова хавбека официальный сайт киевлян.

Напомним, что Пихаленок перешел в "Динамо" текущим летом из "Днепра-1".
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Динамо (Киев) сборы Александр Пихаленок
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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Александр Бураков
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