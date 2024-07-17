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Источник: Мирон Маркевич покинул Карпаты

Премьер-лига

У новичка УПЛ будет новый тренер

Источник: Мирон Маркевич покинул Карпаты

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Президент "Карпат" принял отставку главного тренера команды Мирона Маркевича.

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Об этом сообщает бывший журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

"Причиной решения специалиста стали обстоятельства, которыми его подталкивали к уходу. Это недостаточная комплектация первой команды и приезд нового тренерского штаба во главе с Владиславом Лупашко в команду Ю19", – указывает Бурбас в своем телеграме.

Перед стартом сезона "Карпаты" подписали бразильца Стенио, а также Владимира Адамюка, Дениса Мирошниченко, Максима Мельниченко, Ореста Кузыка, Александра Кемкина и Пабло Альвареса.

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Мирон Маркевич УПЛ Карпаты (Львов)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
17.07.2024 в 14:38
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Комментарии 5
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Просто Квашин (Харків)
17.07.2024 в 14:38
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0
2
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xo66it (Оболонський Рейх)
17.07.2024 в 14:35
Гарна новина для вболівальників Карпат, погана для їхніх конкурентів. Сварливий дід провалив би все що можна, а Лупашко ще й нормально їх в середині таблиці втримає
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download1 (huyersk)
17.07.2024 в 14:23
Ну яке чекає майбутнє на Карпати, які не цінують таких фахівців.- посереднє!
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1
2
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scorpius (Ck)
17.07.2024 в 14:06
Маркевичу-младшему приготовиться))
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0
2
Caballero (DC)
17.07.2024 в 14:15
Молодший в Іспанію здриснув весною.
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