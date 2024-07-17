Источник: Мирон Маркевич покинул Карпаты

Об этом сообщает бывший журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.
"Причиной решения специалиста стали обстоятельства, которыми его подталкивали к уходу. Это недостаточная комплектация первой команды и приезд нового тренерского штаба во главе с Владиславом Лупашко в команду Ю19", – указывает Бурбас в своем телеграме.
Перед стартом сезона "Карпаты" подписали бразильца Стенио, а также Владимира Адамюка, Дениса Мирошниченко, Максима Мельниченко, Ореста Кузыка, Александра Кемкина и Пабло Альвареса.
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