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Боснийский новичок Полесья: Были сомнения в переходе из-за войны в Украине

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Легионер рассказал о своём решении

Боснийский новичок Полесья: Были сомнения в переходе из-за войны в Украине

ФК Полісся

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Новичок "Полесья" Адмир Бристрич прокомментировал свой трансфер в житомирский клуб.

"Когда мой агент сказал, что есть такое предложение, интерес со стороны "Полесья" - сначала я ничего не знал об этом клубе. Потому что не слишком следил за украинским чемпионатом. Я только знал "Шахтер" из-за Лигу Чемпионов. Потом я немного поискал , расспросил одного знакомого, который играет в Украине. Он сказал, что все здесь очень хорошо и посоветовал перейти в "Полесье", потому что это очень амбициозный проект. Я немного подумал и понял, что переход в "Полесье" – это шаг вверх в моей карьере.

Конечно, были сомнения, связанные с войной в Украине. Вот над этим я и размышлял, моя семья – тоже. Они мне говорили: как ты поедешь туда? Как ты там будешь жить? Я ответил, что прежде всего нужно все выяснить, какая там действительно ситуация. А когда выяснил, что все более-менее – тогда и решил ехать", - цитирует боснийца пресс-служба "Полесье".

Напомним, Бристрич будет играть за "Полесье" на правах аренды из словенской "Олимпии". Срок сделки – 1 год.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
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