Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боснийский новичок Полесья: Были сомнения в переходе из-за войны в Украине
Легионер рассказал о своём решении
ФК Полісся
Новичок "Полесья" Адмир Бристрич прокомментировал свой трансфер в житомирский клуб.
"Когда мой агент сказал, что есть такое предложение, интерес со стороны "Полесья" - сначала я ничего не знал об этом клубе. Потому что не слишком следил за украинским чемпионатом. Я только знал "Шахтер" из-за Лигу Чемпионов. Потом я немного поискал , расспросил одного знакомого, который играет в Украине. Он сказал, что все здесь очень хорошо и посоветовал перейти в "Полесье", потому что это очень амбициозный проект. Я немного подумал и понял, что переход в "Полесье" – это шаг вверх в моей карьере.
Конечно, были сомнения, связанные с войной в Украине. Вот над этим я и размышлял, моя семья – тоже. Они мне говорили: как ты поедешь туда? Как ты там будешь жить? Я ответил, что прежде всего нужно все выяснить, какая там действительно ситуация. А когда выяснил, что все более-менее – тогда и решил ехать", - цитирует боснийца пресс-служба "Полесье".
Напомним, Бристрич будет играть за "Полесье" на правах аренды из словенской "Олимпии". Срок сделки – 1 год.
Популярное сейчас
- Украина U-23 - Парагвай U-23. Анонс и прогноз контрольного матча на 18.07.2024
- Первый квалификационный раунд ЛК. Потенциальные соперники для наших конкурентов, очередь посева для Днепра-1
- Отставка Саутгейта, презентация Мбаппе, новый трансфер Динамо. Главные новости за 16 июля
- Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
- Источник: Мирон Маркевич покинул Карпаты
- Наставник Партизана: Киевское Динамо находится на уровне московского Динамо