Отбирают последнее. Днепр-1 остался без клубной базы

В ближайшие дни "Днепр-1" будет вынужден покинуть клубную базу в Приднепровске.

Тоже самое касается и стадиона "Днепр-Арена", состояние полей которой явно оставляет желать лучшего. Объект уже приняли представители "ПриватБанка".

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Помимо этого, у "Днепра-1" также остается задолженность перед клубным персоналом, которая достигает уже 6 месяцев.

Напомним, что днепровская команда находится в одном шаге от прекращения существования, однако всё ещё не снялась с соревнований УПЛ.