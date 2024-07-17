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Отбирают последнее. Днепр-1 остался без клубной базы
Это конечная
fcdnipro.com
В ближайшие дни "Днепр-1" будет вынужден покинуть клубную базу в Приднепровске.
Тоже самое касается и стадиона "Днепр-Арена", состояние полей которой явно оставляет желать лучшего. Объект уже приняли представители "ПриватБанка".
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Помимо этого, у "Днепра-1" также остается задолженность перед клубным персоналом, которая достигает уже 6 месяцев.
Напомним, что днепровская команда находится в одном шаге от прекращения существования, однако всё ещё не снялась с соревнований УПЛ.
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Источник:Фан-сайт ФК Дніпро
Опубликовал: Александр Бураков
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