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Бабич - о Черноморце: Я услышал развитие, реальные цели и задачи

Премьер-лига
Обновлено

Тренер вернулся в Одессу

Бабич - о Черноморце: Я услышал развитие, реальные цели и задачи

Новина українською

Новый главный тренер "Черноморца" Александр Бабич объяснил, почему принял решение вернуться в Украину и принять одесскую команду.

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"Во-первых, я услышал, что строится новая команда, молодая команда. Я услышал развитие, реальные цели и задачи.

Переговоры были не день-два, может, две недели. Но я соскучился по Одессе, соскучился по Украинской Премьер-лиге, поэтому это решение было принято мной, моим тренерским штабом и семьей - однозначно возвращаться, как говорится, время пришло", - сказал Бабич.

Напомним, что на своем посту Бабич заменил Романа Григорчука, который отправился в Азербайджан и стал главным тренером "Нефтчи".

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
CHORNOMORETS TV
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
17.07.2024 в 17:35
цікаво... де він там розвиток побачив.... футболістів тільки з дніпра-1 втекло більше....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
17.07.2024 в 17:35
цікаво... де він там розвиток побачив.... футболістів тільки з дніпра-1 втекло більше....
Ответить
0
0

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