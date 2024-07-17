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Бабич - о Черноморце: Я услышал развитие, реальные цели и задачи
Тренер вернулся в Одессу
Новый главный тренер "Черноморца" Александр Бабич объяснил, почему принял решение вернуться в Украину и принять одесскую команду.
"Во-первых, я услышал, что строится новая команда, молодая команда. Я услышал развитие, реальные цели и задачи.
Переговоры были не день-два, может, две недели. Но я соскучился по Одессе, соскучился по Украинской Премьер-лиге, поэтому это решение было принято мной, моим тренерским штабом и семьей - однозначно возвращаться, как говорится, время пришло", - сказал Бабич.
Напомним, что на своем посту Бабич заменил Романа Григорчука, который отправился в Азербайджан и стал главным тренером "Нефтчи".
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