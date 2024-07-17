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Гендир Черноморца: Слухи, которые были сказаны ранее - это все не имеет своего подтверждения

Премьер-лига
Обновлено

Анатолий Мисюра настроен оптимистично

Гендир Черноморца: Слухи, которые были сказаны ранее - это все не имеет своего подтверждения

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра оптимистично заявляет, что клуб продолжает развиваться.

"Хочу сказать, что те слухи, которые были сказаны ранее - это все не имеет своего подтверждения. Могу заверить, что клуб на сегодня продолжает развиваться.

Задача на наш сезон – это развитие команды, составить новый состав команды, закрепиться не хуже в турнирной таблице, чем в прошлом сезоне, продолжить развивать нашу молодежь, которая есть у футбольного клуба "Черноморец". И уже на следующий сезон выходить с более конкретными задачами, стараться участвовать в европейских кубковых соревнованиях.

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То есть мы работаем, мы развиваемся. Мы сейчас с Александром Бабичем составим новую программу подготовки молодежи. У нас уже есть наработки, есть молодежь, которая сотрудничает с основной командой. Думаю, что все будет хорошо", - сказал Мисюра.

Напомним, ранее была информация, что задолженность некоторых игроков "Черноморца" составляет два месяца зарплаты и премиальные.

Также летом большое количество основных игроков покинуло команду.

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Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра
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Источник:
CHORNOMORETS TV
Опубликовал: Михаил Черныш
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