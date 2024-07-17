Гендир Черноморца: Слухи, которые были сказаны ранее - это все не имеет своего подтверждения

Генеральный директор " Черноморца " Анатолий Мисюра оптимистично заявляет, что клуб продолжает развиваться.

"Хочу сказать, что те слухи, которые были сказаны ранее - это все не имеет своего подтверждения. Могу заверить, что клуб на сегодня продолжает развиваться.

Задача на наш сезон – это развитие команды, составить новый состав команды, закрепиться не хуже в турнирной таблице, чем в прошлом сезоне, продолжить развивать нашу молодежь, которая есть у футбольного клуба "Черноморец". И уже на следующий сезон выходить с более конкретными задачами, стараться участвовать в европейских кубковых соревнованиях.