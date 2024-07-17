Менеджер Миная отреагировал на последние слухи об исключении Днепра-1 из УПЛ

Генеральный менеджер "Миная" Мирослав Небесник прокомментировал последние новости относительно " Днепра-1 " и заявил, что закарпатский клуб не приглашали на сборы клубов УПЛ.

"Нас не приглашали. Официальных писем не получали. Читаем то, что и все", - сказал Небесник.

Напомним, что "Минай", который в прошлом сезоне вылетел из УПЛ, является одним из кандидатов на то, чтобы заменить "Днепр-1" в Пресьер-Лиге в случае окончательного исключения днепрян.