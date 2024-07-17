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Менеджер Миная отреагировал на последние слухи об исключении Днепра-1 из УПЛ
Пока что у нас никакой конкретной информации
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Генеральный менеджер "Миная" Мирослав Небесник прокомментировал последние новости относительно "
"Нас не приглашали. Официальных писем не получали. Читаем то, что и все", - сказал Небесник.
Напомним, что "Минай", который в прошлом сезоне вылетел из УПЛ, является одним из кандидатов на то, чтобы заменить "Днепр-1" в Пресьер-Лиге в случае окончательного исключения днепрян.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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