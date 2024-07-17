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Менеджер Миная отреагировал на последние слухи об исключении Днепра-1 из УПЛ

Премьер-лига

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Менеджер Миная отреагировал на последние слухи об исключении Днепра-1 из УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Генеральный менеджер "Миная" Мирослав Небесник прокомментировал последние новости относительно "Днепра-1" и заявил, что закарпатский клуб не приглашали на сборы клубов УПЛ.

"Нас не приглашали. Официальных писем не получали. Читаем то, что и все", - сказал Небесник.

Напомним, что "Минай", который в прошлом сезоне вылетел из УПЛ, является одним из кандидатов на то, чтобы заменить "Днепр-1" в Пресьер-Лиге в случае окончательного исключения днепрян.

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ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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