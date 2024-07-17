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Защитник Оболони: В спаррингах достаточно тяжело из-за погоды и из-за нагрузок
Оболонь в трех спаррингах потерпела три поражения
fc.obolon.ua
Защитник "Оболони" Даниил Карась поделился эмоциями от поражения в спарринге с "Кудровкой-Нивой" (0:1).
– Как складывалась сегодня игра для тебя и для команды?
– Было достаточно тяжело из-за погоды и из-за нагрузок. Сейчас переносим изнурительные тренировки, что-то не получается, но тренерский штаб подсказывает, что нужно делать. Дальше будут теоретические занятия, детально разберем свои ошибки и в дальнейшем будем немного лучше. Планируются уже более легкие занятия, поэтому дальше будем свежее.
– Ты сегодня единственный из полевых игроков отыграл 60 минут.
– Об этом решении узнал в перерыве, но оно было запланировано.
– Какой была послематчевая речь Валерия Иващенко?
– Тренер подчеркнул, что нужно проводить больше теоретических занятий, потому что сейчас основной задачей тренировок будут тактические схемы, наши выходы из обороны, атака. И что теорию нужно перенести на поле.
– Какое впечатление произвел соперник – "Кудровка"?
– Считаю, что они немного больше готовы, подготовку они начали раньше. Достаточно хорошая, сбалансированная команда, как в атаке, так и в обороне. Смотрел несколько прошлых матчей из их чемпионата, бойцовские качества на высоком уровне у них и это было видно сегодня. В целом хорошая команда и сегодня был качественный спарринг.
– На каком уровне находится подготовленность к сезону твоя и команды?
– В четверг начнется еще один сбор в Пуще-Водице, в среду выходной. На сборе будут двухразовые занятия, уже больше тактического характера. Насчет собственного физического состояния, пока на 100% я не готов к нагрузкам и в принципе к чемпионату, но в финальной части подготовки тренеры подведут нас к оптимальным кондициям.
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