Почти основа. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Бешикташом

Сегодня, 17 июля, " Шахтер " проведет свой очередной спарринг на летнем сборе в Словении.

Соперником "горняков" будет один из турецких грандов "Бешикташ".

Матч начнется в 19:30, и уже известен стартовый состав команды Пушича на матч.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

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