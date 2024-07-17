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Почти основа. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Бешикташом

Премьер-лига
Обновлено

Ждем интересной игры

Почти основа. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Бешикташом

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 июля, "Шахтер" проведет свой очередной спарринг на летнем сборе в Словении.

Соперником "горняков" будет один из турецких грандов "Бешикташ".

Матч начнется в 19:30, и уже известен стартовый состав команды Пушича на матч.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.

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Запасные: Кравец, Твардовский, Винисиус, Грам, Педро Энрике, Фарина, Савченко, Франьич, Лацабидзе, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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