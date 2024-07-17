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Почти основа. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Бешикташом
Ждем интересной игры
shakhtar.com
Сегодня, 17 июля, "
Соперником "горняков" будет один из турецких грандов "Бешикташ".
Матч начнется в 19:30, и уже известен стартовый состав команды Пушича на матч.
"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре.
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Запасные: Кравец, Твардовский, Винисиус, Грам, Педро Энрике, Фарина, Савченко, Франьич, Лацабидзе, Степаненко, Эгиналду, Швед, Глущенко, Назарина, Педриньо, Невертон
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