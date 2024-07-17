С Шапаренко и Ярмоленко. Стартовый состав Динамо на спарринг с многократным чемпионом ЮАР

Сегодня, 17 июля, " Динамо " проведет свой четвертый спарринг на летнем сборе в Австрии.

Соперником киевлян будет многократный чемпион ЮАР "Мамелоди Сандаунз".

Матч начался в 19:00, и за 5 минут до начала игры киевский клуб все-таки опубликовал стартовый состав на матч.

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"Динамо": Нещерет, Дячук, Биловар, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Диалло, Дубинчак

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Попов, Бражко, Шелаев, Ванат, Караваев, Кабаев, Малыш, Себальос, Буяльский, Царенко, Пихаленок