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С Шапаренко и Ярмоленко. Стартовый состав Динамо на спарринг с многократным чемпионом ЮАР
Спарринг должен быть интересным
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 17 июля, "
Соперником киевлян будет многократный чемпион ЮАР "Мамелоди Сандаунз".
Матч начался в 19:00, и за 5 минут до начала игры киевский клуб все-таки опубликовал стартовый состав на матч.
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"Динамо": Нещерет, Дячук, Биловар, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Диалло, Дубинчак
Запасные: Моргун, Вивчаренко, Попов, Бражко, Шелаев, Ванат, Караваев, Кабаев, Малыш, Себальос, Буяльский, Царенко, Пихаленок
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