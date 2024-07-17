"Футбольный фундамент у меня – это прежде всего игра в обороне", - Бабич рассказал, какую игру планирует ставить Черноморцу

Новый главный тренер " Черноморца " Александр Бабич рассказал, какую игру он планирует ставить команде.

– Чемпионат Европы показал, что очень много голов было забито с дальней дистанции. Последняя контрольная игра с "Колосом" тоже показала, что очень много раз наносили удары, у наших вратарей было очень много работы, и гол был забит с 16-17 метров. Что будет делаться для того, чтобы закрыть оборону, обезопасить команду?

– Во-первых, у меня такое понимание футбола, что надо выстроить правильный фундамент. Футбольный фундамент у меня – это прежде всего игра в обороне. Наверное, правильно сказать – игра против мяча. Это не значит, что это будет нижний блок. То есть команда должна уметь играть против мяча, когда мяч у соперника, играть верхним прессингом. Это фундамент, от этого уже мы будем отталкиваться.

Что касается ударов, то, не все футболисты, во-первых, пользуются этими ударами. Кто-то умеет это делать, у кого-то другие качества сильнее. Если мы говорим конкретно о голе, который был забит с "Колосом", то он был забит после рикошета. Но, тем не менее, мы этот удар не заблокировали.

Мы эти все моменты будем разбирать на видео. В тренировочном процессе это отлаживается, блокируются эти удары, отрабатывается реакция на замахи. То есть это уже такие тонкие моменты тренерской работы.

Но в целом я согласен, что это хорошее оружие. Конечно, под каждого соперника у нас есть разбор, мы разбираем, кто может бить, кто не может. Также мы хотим, чтобы мы больше били по воротам как раз со средних дистанций. На сегодняшний момент я вижу, что есть 2-3 человека, которые это могут делать именно в нашей команде.

– Я этот вопрос задавал на какой-то игре Григорчуку: долго ли будут в нашей штрафной площадке наши игроки, включая вратаря, разыгрывать между собой мяч? Это уже неоднократно приводило к голам в свои ворота. Наглядный пример – игра сборной Украины против Румынии: пас вратаря прямо на игрока противоположной команды. Это примерно из той же оперы. Вообще, чемпионат Европы показал, что это не в практике уже.

– Я вам коротко отвечу: я буду учить команду играть прежде всего надежно и на результат. Будет результат – будет уверенность. Мне нравится, когда команда умеет выйти из-под прессинга, но я бы хотел, чтобы это было более надёжно.

Эти моменты мы уже с ребятами обсуждали, и в игре с "Колосом" где-то у нас это получалось. После игры я был где-то приятно удивлен. Я думал, что будет немного похуже. Ребята поймали мысль, поймали идею, и уже видно, что они пытались это делать.

Хотя это современный футбол. Я могу сказать, что под такой футбол тоже нужны исполнители, которые умеют играть под давлением. Но у нас немножко другое видение. Секреты я не буду раскрывать, что мы хотим, но, я же говорю, будем учить играть больше на результат.