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Карпаты расписали веселую ничью с тернопольской Нивой. Руководил ли львовянами Маркевич - неизвестно
Кто сейчас тренирует Карпаты остается тайной
fckarpaty.org.ua
В среду, 17 июля, на фоне слухов об отставке главного тренера Мирона Маркевича "Карпаты" провели спарринг с тернопольской "Нивой".
Матч был закрытым, не транслировался на Youtube, поэтому хотя бы визуально выяснить, кто руководил командой с бровки, не получилось.
А вот сам матч, особенно первый тайм, получился интересным и голевым. До перерыва команды на двоих забили 5 голов, причем три из них – с пенальти, из которых два были назначены в пользу "Карпат". Тем не менее, первый тайм закончился со счетом 3:2 в пользу "Нивы".
После перерыва львовяне владели инициативой, создали несколько моментов и все-таки спасли игру, вытянув ничейный результат.
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3:3, однако главный вопрос, кто руководил командой в этом матче, так и остался открытым.
Стартовый состав "Карпат": Кожухар, Сухар, Бабогло, Мирошниченко, Полегенько, Чачуа, Альварес, Костенко, Кузык, Стенио, Невес
Запасные "Карпат": Ильющенков, Сакив, Рябов, Чех, Шах, Тлумак, Сидун, Подлепенец
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