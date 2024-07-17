Карпаты расписали веселую ничью с тернопольской Нивой. Руководил ли львовянами Маркевич - неизвестно

В среду, 17 июля, на фоне слухов об отставке главного тренера Мирона Маркевича "Карпаты" провели спарринг с тернопольской "Нивой".

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Матч был закрытым, не транслировался на Youtube, поэтому хотя бы визуально выяснить, кто руководил командой с бровки, не получилось.

А вот сам матч, особенно первый тайм, получился интересным и голевым. До перерыва команды на двоих забили 5 голов, причем три из них – с пенальти, из которых два были назначены в пользу "Карпат". Тем не менее, первый тайм закончился со счетом 3:2 в пользу "Нивы".

После перерыва львовяне владели инициативой, создали несколько моментов и все-таки спасли игру, вытянув ничейный результат.

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3:3, однако главный вопрос, кто руководил командой в этом матче, так и остался открытым.

"Карпаты" - "Нива" Тернополь 3:3

Голы: Невес (1, пен.), Полегенько (15, пен.), Тлумак (53) – 5, 16, 26 (пен.)

Стартовый состав "Карпат": Кожухар, Сухар, Бабогло, Мирошниченко, Полегенько, Чачуа, Альварес, Костенко, Кузык, Стенио, Невес

Запасные "Карпат": Ильющенков, Сакив, Рябов, Чех, Шах, Тлумак, Сидун, Подлепенец