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Нваэзе сегодня должен присоединиться к Заре - его ждали с февраля

Премьер-лига

Также из отпуска приехал Герреро

Нваэзе сегодня должен присоединиться к Заре - его ждали с февраля

фото из свободных источников

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Сегодня вечером, 17 июля, новичок "Зари" Кристофер Нваэзе должен присоединиться к луганской команде.

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Луганский клуб подписал нигерийского центрбека еще в начале февраля, но он не мог присоединиться к команде из-за консульской бюрократии.

Также 16 июля в расположение "Зари" должен был прибыть нападающий Эдуардо Герреро, у которого завершился отпуск после выступлений за сборную Панамы на Кубке Америки.

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Заря (Луганск) Эдуардо Герреро
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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