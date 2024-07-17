Нваэзе сегодня должен присоединиться к Заре - его ждали с февраля

Сегодня вечером, 17 июля, новичок "Зари" Кристофер Нваэзе должен присоединиться к луганской команде.

Луганский клуб подписал нигерийского центрбека еще в начале февраля, но он не мог присоединиться к команде из-за консульской бюрократии.

Также 16 июля в расположение "Зари" должен был прибыть нападающий Эдуардо Герреро, у которого завершился отпуск после выступлений за сборную Панамы на Кубке Америки.