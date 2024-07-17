Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нваэзе сегодня должен присоединиться к Заре - его ждали с февраля
Также из отпуска приехал Герреро
фото из свободных источников
Сегодня вечером, 17 июля, новичок "Зари" Кристофер Нваэзе должен присоединиться к луганской команде.
Читайте такжеЮрий Коваль: Нваэзе уже в Украине. Ждали его в Заре весной, но не все бывает так, как хочется
Луганский клуб подписал нигерийского центрбека еще в начале февраля, но он не мог присоединиться к команде из-за консульской бюрократии.
Также 16 июля в расположение "Зари" должен был прибыть нападающий Эдуардо Герреро, у которого завершился отпуск после выступлений за сборную Панамы на Кубке Америки.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Отбирают последнее. Днепр-1 остался без клубной базы
- Источник: Мирон Маркевич покинул Карпаты
- Первый квалификационный раунд ЛК. Потенциальные соперники для наших конкурентов, очередь посева для Днепра-1
- Третьяков: На базе Днепра-1 осталось несколько футболистов. В переговорах с Колосом помогали Коноплянка и Зозуля
- Бешикташ - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
- Решко - о составе олимпийской сборной: Впечатление, что Шевченко не руководит украинским футболом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн