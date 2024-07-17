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ЛНЗ в спарринге обыграл Александрию. Победу принес дубль Ассинора
Подготовка к новому сезону продолжается
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
В среду, 17 июля, спарринг между собой провели два клуба УПЛ – ЛНЗ у себя на базе в Черкассах принимал "Александрию".
Игра проходила при некотором преимуществе хозяев, в составе которых дубль оформил Ассинор.
"Александрия" ответила голом уже в компенсированное ко второму тайму время – забил Кампос.
В итоге, победа хозяев 2:1.
Обе команды свои тренировочные матчи проведут 20 июля. ЛНЗ сыграет с "Оболонью", а "Александрия" - с "Ингульцом".
ЛНЗ – "Александрия" 2:1
Голы: Ассинор (36, 53) – Кампос (90+1)
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