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ЛНЗ в спарринге обыграл Александрию. Победу принес дубль Ассинора

Премьер-лига
Обновлено

Подготовка к новому сезону продолжается

ЛНЗ в спарринге обыграл Александрию. Победу принес дубль Ассинора

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 17 июля, спарринг между собой провели два клуба УПЛ – ЛНЗ у себя на базе в Черкассах принимал "Александрию".

Игра проходила при некотором преимуществе хозяев, в составе которых дубль оформил Ассинор.

"Александрия" ответила голом уже в компенсированное ко второму тайму время – забил Кампос.

В итоге, победа хозяев 2:1.

Обе команды свои тренировочные матчи проведут 20 июля. ЛНЗ сыграет с "Оболонью", а "Александрия" - с "Ингульцом".

ЛНЗ – "Александрия" 2:1
Голы: Ассинор (36, 53) – Кампос (90+1)
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