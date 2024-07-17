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Непростой матч. Динамо в спарринге минимально обыграло 17-кратного чемпиона ЮАР

Премьер-лига

Неплохой первый тайм в исполнении киевлян, и не очень хороший второй

Непростой матч. Динамо в спарринге минимально обыграло 17-кратного чемпиона ЮАР

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 17 июля, "Динамо" провело свой четвертый спарринг на летнем сборе в Австрии. Соперником киевлян был экзотический для нас, но грозный по меркам Африки (17-кратный чемпион ЮАР) "Мамелоди Сандаунз".

Шовковский выпустил довольно смешанный стартовый состав, но зато с Ярмоленко и Шапаренко.

Начали киевляне активно, в первые 15-20 минут создали несколько хороших моментов, и с в итоге забили на 26-й после классного розыгрыша штрафного. Шапаренко катнул правый фланг на Ярмоленко, тот разогнал Волошина у себя за спиной, а прострел в центр завершил Диалло.

После забитого гола киевляне успокоились, игра затухла, а во втором тайме начались замены, которые драйва киевлянам также не добавили. Вышел и Себальйос, для которого это был дебют, хотя и занял место не в центре обороны, а на правом фланге.

Ну а африканская команда или почувствовала слабину киевлян, или просто добавила – опасные моменты после перерыва больше возникали у ворот Моргуна. Правда, стоит отметить, что половину из них киевляне привезли сами себе – вспомнить пас назад Пихаленка, который обрезал всю команду, однако африканский форвард, выскочив один на один, пробил в штангу.

В любом случае, "Мамелоди" не забил и киевляне отстояли минимальную победу 1:0.

Завтра "Динамо" проведет свой заключительный спарринг на сборах против берлинского "Униона", после чего целенаправленно будет готовится к матчам ЛЧ с "Партизагом".

"Динамо" - "Мамелоди Сандаунз" 1:0

Гол: Диалло (26)

"Динамо" (1 тайм): Нещерет, Дячук, Биловар, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Диалло, Дубинчак

Динамо (2-й тайм): Моргун, Себальйос, Биловар, Дячук, Дубинчак, Андриевский (Бражко, 74), Лонвейк (Пихаленок, 74), Кабаев, Царенко, Шепелев, Супряга

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