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Непростой матч. Динамо в спарринге минимально обыграло 17-кратного чемпиона ЮАР
Неплохой первый тайм в исполнении киевлян, и не очень хороший второй
fcdynamo.com
В среду, 17 июля, "
Шовковский выпустил довольно смешанный стартовый состав, но зато с Ярмоленко и Шапаренко.
Начали киевляне активно, в первые 15-20 минут создали несколько хороших моментов, и с в итоге забили на 26-й после классного розыгрыша штрафного. Шапаренко катнул правый фланг на Ярмоленко, тот разогнал Волошина у себя за спиной, а прострел в центр завершил Диалло.
После забитого гола киевляне успокоились, игра затухла, а во втором тайме начались замены, которые драйва киевлянам также не добавили. Вышел и Себальйос, для которого это был дебют, хотя и занял место не в центре обороны, а на правом фланге.
Ну а африканская команда или почувствовала слабину киевлян, или просто добавила – опасные моменты после перерыва больше возникали у ворот Моргуна. Правда, стоит отметить, что половину из них киевляне привезли сами себе – вспомнить пас назад Пихаленка, который обрезал всю команду, однако африканский форвард, выскочив один на один, пробил в штангу.
В любом случае, "Мамелоди" не забил и киевляне отстояли минимальную победу 1:0.
Завтра "Динамо" проведет свой заключительный спарринг на сборах против берлинского "Униона", после чего целенаправленно будет готовится к матчам ЛЧ с "Партизагом".
"Динамо" - "Мамелоди Сандаунз" 1:0
Гол: Диалло (26)
"Динамо" (1 тайм): Нещерет, Дячук, Биловар, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Диалло, Дубинчак
Динамо (2-й тайм): Моргун, Себальйос, Биловар, Дячук, Дубинчак, Андриевский (Бражко, 74), Лонвейк (Пихаленок, 74), Кабаев, Царенко, Шепелев, Супряга
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