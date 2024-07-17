Победа, но вопросы остаются. Шахтер в спарринге обыграл Бешикташ

17 июля " Шахтер " провел свой очередной спарринг на летнем сборе в Словении. Соперником "горняков" был один из турецких грандов – стамбульский "Бешикташ".

Марино Пушич выпустил на матч вполне боевой состав – почти основа, лишь некоторые позиции вызывали вопросы.

Игра получилась довольно равной, возможно, с некоторым минимальным преимуществом "горняков". В первом тайме игру Шахтера нельзя было назвать уверенной. Большое количество неточных передач, обрезок на собственной половине поля и недоразумений между игроками. А вот в обороне "горняки" отыграли довольно уверенно, сдерживая не сами опасные наскоки "орлов".

На второй тайм Пушич выпустил новый состав, но сильно игра от этого не изменилась.

И все-таки "Шахтер" забил за счет индивидуального мастерства. Педро Энрике выполнил прекрасный заброс из угла штрафной, а в районе одиннадцатиметровой Эгиналдо выиграл верховую борьбу у защитников и точным ударом головой в самую девятку отправил мяч в сетку.

1:0, больше счет не изменился, минимальная победа "Шахтера".

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Следующий матч на сборах команда Пушича проведет 20 июля против английского "Ипсвича".

"Шахтер" - "Бешикташ" 1:0

Гол: Эгиналдо (66)

"Шахтер" (1 тайм): Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Бондаренко, Марлон, Судаков, Зубков, Кевин, Траоре

"Шахтер" (2 тайм): Твардовский, Грамм, Фарина, Педро Энрике, Степаненко, Франьич, Назарина, Педриньо Швед, Невертон, Эгиналдо