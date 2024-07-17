Громкая победа в спарринге. Кривбасс - Динамо Загреб 2:0

" Кривбасс " сыграл свой четвертый спарринг на словенском сборе. Соперником криворожцев сегодня было загребское "Динамо". Формат спарринга предполагал два тайма по 60 минут.

Старт поединка выдался довольно равным, а вот ближе к середине криворожцы забили дважды за две минуты.

На 17-й минуте в контратаке отличился Принс, а еще через пару минут Твердохлеб с линии штрафной точно дал в дальний угол – 0:2.

В оставшееся время хорваты больше владели инициативой, но "Кривбасс" уверенно оборонялся и выбегал в контратаки.

Концовка матча прошла в обоюдных атаках, но голов больше команды не забивали. 2:0 – победа "Кривбасса".

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Следующий спарринг, предпоследний в Словении, криворожцы сыграют 20 июля против представителя чемпионата ОАЭ – "Аль-Батаи".

"Динамо" (Загреб, Хорватия) – "Кривбасс" 0:2

Голы: Принс Аду (Артур Микитишин), 17 (0:1). Егор Твердохлеб, 19 (0:2).

"Кривбасс": Андрей Клищук (Владимир Маханьков, 61; Богдан Хома, 90) – Рафаэль Бандейра (Андрей Понедельник, 61), Александр Драмбаев (Бакари Конате, 61), Тимур Стецьков (Дмитрий Семенов, 61; Владимир Виливальд, 90), Иван Дибанго (Игорь Снурницын, 61) – Денис Кузык (Жан По, 61), Артур Микитишин (Даниэль Соса, 61; Оче Очевечи, 103), Максим Лунев (Дмитрий Хомченовский, 61; Хрвое Илич, 9 Юрий Вакулко (Джихад Бизимана, 61), Егор Твердохлеб (Маттео Аморозо, 61; Клим Приходько, 90) – Принс Аду (Олег Кожушко, 61).