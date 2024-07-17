Мирон Маркевич подтвердил, что покинул Карпаты

Многомиллионная армия поклонников украинского футбола узнала сегодня новость о том, что Мирон Маркевич больше не является главным тренером львовских "Карпат". Один из самых авторитетных наших специалистов не стал опровергать то, что уже было растиражировано разными электронными СМИ.

– Скажу так: я отошел. Но продолжаю активный образ жизни, – объяснил Мирон Богданович в разговоре с UA-Футбол. – Делаю пробежки, по три раза в неделю играю в футбол. Если играю за ветеранов два тайма по сорок минут, то я себя очень хорошо чувствую. Так что если увижу, что кому-то нужен, то нет вопросов. Охотно участвую в ветеранских и выставочных матчах, получая от этого удовольствие. В субботу буду играть в матче ветеранов "Карпат" против наших военных. Вообще у меня есть чем заняться. Думаю в ближайшее время выбраться на Восток, а также посетить мой любимый Харьков. А "Карпатам" я желаю удачи. Спасибо всем, с кем работал – и клубу, и футболистам, и тренерам, которые мне помогали. Особенно своему сыну Остапу, который мне очень помог, когда в этом была необходимость.

Напомним, что Мирон Маркевич возглавил "Карпаты" первого июня 2023-го года. С тех пор провел 29 официальных матчей во главе львовской команды, из которых двадцать выиграл, пять свел к ничьей и четыре проиграл. Под руководством Маркевича "Карпаты" стали вторыми в Первой лиге и повысились в УПЛ.