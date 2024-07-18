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Пропустили в концовке каждого из таймов. Рух в спарринге проиграл Сабаху
Итог матча - 1:2
fcrukh.com
Очередным соперником "
Львовяне открыли счет уже на 2-ой минуте – после удара со штрафного от Квасницы мяч рикошетом залетел в ворота.
Впрочем, затем инициативой уже владели азербайджанцы, которые сравняли счет еще в первом тайме.
Второй тайм прошел в равной борьбе, однако свои шансы лучше реализовали игроки "Сабаха", забив победный гол в концовке матча – 2:1.
Следующий матч на сборах "Рух" сыграет в Австрии против "Хартберга" в субботу, 20 июля.
"Рух": Герета (Вановский, 46), Кителла (Савчук, 46), Товарницкий, Холод, Лях (Дяк, 62), Слюсар, ИНП (Угринчук, 62), Бойко (Пидгурский, 46), Квасница, Непейпиев (Клайвер) , 46), Панченко (Денисов, 62)
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