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Пропустили в концовке каждого из таймов. Рух в спарринге проиграл Сабаху

Премьер-лига

Итог матча - 1:2

Пропустили в концовке каждого из таймов. Рух в спарринге проиграл Сабаху

fcrukh.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Очередным соперником "Руха" на сборах в Словении стал азербайджанский "Сабах".

Львовяне открыли счет уже на 2-ой минуте – после удара со штрафного от Квасницы мяч рикошетом залетел в ворота.

Впрочем, затем инициативой уже владели азербайджанцы, которые сравняли счет еще в первом тайме.

Второй тайм прошел в равной борьбе, однако свои шансы лучше реализовали игроки "Сабаха", забив победный гол в концовке матча – 2:1.

Следующий матч на сборах "Рух" сыграет в Австрии против "Хартберга" в субботу, 20 июля.

"Рух" (Львов, Украина) – "Сабах" (Баку, Азербайджан) 1:2
Голы: Секидика, 2 (автогол) – Перрис, 45+2, Купусович, 90

"Рух": Герета (Вановский, 46), Кителла (Савчук, 46), Товарницкий, Холод, Лях (Дяк, 62), Слюсар, ИНП (Угринчук, 62), Бойко (Пидгурский, 46), Квасница, Непейпиев (Клайвер) , 46), Панченко (Денисов, 62)

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