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Гендир Черноморца: Задолженности небольшие есть, но у кого сейчас из украинских клубов их нет
Анатолий Мисюра уверен, что все будет хорошо
Фото: ФК Черноморец
Генеральный директор "
"Та пресс-шумиха, будем так говорить, которая была в последнее время – она не совсем соответствует действительности. Скажу так, что на сегодняшний день в Украине идет война, не работает так как раньше работала экономика.
Я думаю, что не только у футбольного клуба "Черноморец" есть какие-то экономические вопросы и экономические проблемы, если можно так их назвать. Но мы не останавливаемся, мы видели те проблемы, которые были у нас на горизонте в конце сезона и мы видим решение этого вопроса как сейчас в начале сезона.
То, что было тогда и то, что есть сейчас – это две кардинально разные ситуации. Владельцы очень плодотворно поработали в этот межсезонный период по привлечению партнеров, по привлечению помощи клубу и собственной работе по финансированию клуба. Думаю, что все будет хорошо.
Задолженности, не буду отрицать, небольшие есть, но у кого на сейчас из футбольных клубов их нет? Может, по пальцам одной руки, что у кого-то из клубов нет задолженности. Это плохо, что оно есть, но мы работаем. Планово, по графику пытаемся решить эти вопросы.
А привлечение новых игроков и уже финансирование идет по новому плану, который уже утвержден", - сказал Мисюра.
Напомним, ранее была информация, что задолженность некоторых игроков "Черноморца" составляет два месяца зарплаты и премиальные.
Также летом большое количество основных игроков покинуло команду.
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