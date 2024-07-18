Новичок Полесья: Впечатлило в Украине огромное количество заправок. Обыграем Олимпию 2:1 и 1:0

Нападающий "волков" поделился первыми впечатлениями о новой стране и спрогнозировал результаты дебютных матчей житомирян в еврокубках.

“Босния и Герцеговина – самая красивая страна в мире. Она похожа на Украину. Леса, очень много зеленых вокруг. Горы. У нас есть море, пирамиды, как в Египте. Они недалеко от столицы. До сих пор я в Украине не был. Первое, что поразило – это огромное количество заправок. На самом деле, ничего больше и не увидел, потому что когда мы ехали – уже стемнело. А потом был еще в Киеве – очень красивый город. Как, собственно, и Житомир. И кстати, люди здесь очень приветливые".

"В прошлом году мы с "Олимпией" впервые в истории играли в групповом раунде Лиги конференций. Мы играли в квалификации Лиги чемпионов. Дошли до третьего раунда и сыграли против больших команд. Например, против "Галатасарая". Мне кажется, нам будет немного тяжело из-за того, что мы не играем у себя дома, в Украине. Однако у нас более быстрый футбол и мы сильнее, поэтому у нас больше шансов, чем у "Олимпии". В Любляне будет 2:1 за нами. Я надеюсь, что я забью, может быть, еще и Гуцуляк. В Польше будет 1:0 – наша победа”, – заявил форвард.

Адмир присоединился к словенскому клубу в январе прошлого года (53 встречи, 6 голов).