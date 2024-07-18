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Бабич - о возвращении в Черноморец: Я услышал, что строится новая молодая команда
Решение было принято коллективно и однозначно
Фото - UA-Футбол
В начале этого года, всего за неделю до своего 45-летия, Бабич подписал полуторагодичный контракт с клубом элитного дивизиона Болгарии – "Пирином" из Благоевграда. Эта команда звезд с неба не хватала и на момент прихода украинского тренера находилась на 14-м месте в турнирной таблице. Трудно сказать, как продолжался бы альянс Александра Бабича и "Пирина" в дальнейшем, если бы несколько недель назад тренеру не поступило предложение из "Черноморца". Его он получил вскоре после ухода Романа Григорчука в бакинский "Нефтчи" и дал согласие. Александр Бабич для UA-Футбол прокомментировал свое приглашение в одесский клуб.
- Чем руководствовались, когда принимали решение вновь стать у руля "Черноморца"? – интересуюсь у Александра Бабича.
- Я услышал, что строится новая молодая команда. Узнал о направлении развития, реальных целях и задачах. Переговоры длились не день-два, а где-то две недели. Я соскучился по Одессе, соскучился по работе в Украинской Премьер-лиге. Решение было принято мною, моим тренерским штабом и моей семьей – однозначно: возвращаться. Как говорится, время настало.
- Не смущали ли вас возможные риски, связанные с тем, что принимать команду приходится меньше, чем за три недели до старта чемпионата?
Разумеется, смущали. Но руководство клуба сказало мне о своей позиции касательно этой темы. Руководители тоже понимают ситуацию и полностью доверяют мне, как главному тренеру, и моему тренерскому штабу. Они понимают, что сначала может быть что-то не так легко, как хотелось бы. Но такова она, тренерская работа и работа всего клуба – создать максимально комфортные условия для выполнения задачи.
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