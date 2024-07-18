Черноморец: Войти дважды в одно море

Первый раз Александр Бабич приехал в Одессу в период зимнего антракта в сезоне-2008/09 в качестве игрока. Новичок быстро стал своим в команде, которую в то время возглавлял Виктор Гришко. Спустя полтора года опытный футболист получил капитанскую повязку, и с тех пор не один сезон выходил на поле в матчах с ней на руке. Кто знает, сколько продлилась бы карьера Бабича в роли игрока, если бы не травма. Но судьба распорядилась так что вскоре после того, как ему исполнилось 33, он повесил бутсы на гвоздь.

ИЗ ФУТБОЛИСТОВ – В ТРЕНЕРЫ

Александр Бабич пользовался уважением со стороны тогдашнего главного тренера Романа Григорчука, что в какой-то степени предопределило его дальнейший выбор. Бабич прошел обучение на тренерских курсах в Центре лицензирования ФФУ в Киеве, после чего вошел в штаб "Черноморца". В его обязанности входило тренировать клубную молодежную команду, а в декабре 2014-го, когда Григорчук совершил свой первый вояж в Азербайджан, его заменил именно Александр Бабич. Долгое время он работал и.о. главного тренера "Черноморца", но получив лицензию категории Pro, был утвержден в роли главного на полноценной основе. К тому времени в одесской команде подобрался неплохой коллектив. В сезоне-2016/17, например, была группа уже известных ныне футболистов – Владислав Калитвинцев, Кирилл Ковалец, Владислав Кабаев, Александр Андриевский, Дмитрий Коркишко, Максим Третьяков, Александр Каплиенко, Сергей Люлька, Олег Данченко, Никита Татарков, Давид Хочолава, Алексей Хобленко. "Черноморец" был крепким середняком, но рассчитывать на большее не мог. Трудно сказать, какими бы были турнирные результаты "моряков", если бы на обе ноги не хромала дисциплина. Взять, к примеру, тот же сезон-2016/17. Показатели по карточкам за весь чемпионат были хуже некуда – 6 удалений и 107 (!) предупреждений. Что интересно: особо "отличились" трое игроков – Давид Хочолава, Дмитрий Коркишко и Артем Филимонов, которые на троих заработали 38 желтых карточек! При этом тот же Хочолава дважды получал красную.

ТРАНЗИТНАЯ "ЖЕМЧУЖИНА"

Начало следующего сезона, который для Бабича стал четвертым в роли наставника черно-синих, сложилось хуже некуда: в шести стартовых турах было набрано лишь одно очко! Такого провального старта "Черноморец" не знал никогда. Разумеется, главный тренер был подвергнут сверхтребовательными болельщиками "Черноморца" жесткой обструкции. Последней, переполнившей чашу терпения каплей, стало домашнее поражение от вернувшегося в элиту спустя много лет "Вереса". Как только прозвучал финальный свисток, с трибун раздалось громогласное скандирование сотен голосов: "Уходи!" И Бабич ушел.

Правда, без работы он оставался лишь несколько недель, после которых - откликнулся на предложение перволиговой "Жемчужины". Но молодой одесский клуб всерьез Александром Бабичем не рассматривался - он стал для него чем-то вроде зала ожидания в аэропорту при пересадке с одного рейса на другой.

Более того, свою принадлежность к "Жемчужине" тренер старался не афишировать. Проводил тренировки с командой, но на домашних играх сидел не на тренерской скамье, а на противоположной от центральных секторов трибуне. Так продолжалось несколько туров. А вскоре после стажировки в "Шахтере" перспектива встать у руля "Мариуполя" приобрела реальные формы - и Бабич получил возможность вернуться к работе в Премьер-лиге.

ОТ МОРЯ ЧЕРНОГО - ДО АЗОВСКОГО

В ту пору мариупольская команда шла пятой, отставая от третьего места всего на три очка. Однако смена удачно работавшего с азовцами Александра Севидова на нового рулевого не стала эффективной. Скорее, наоборот. Шестиматчевая безвыигрышная серия, за время которой "Мариуполь" набрал три очка и покинул пределы первой шестерки, стала поводом для недовольства со стороны мариупольских болельщиков.

Но руководство клуба продолжало доверять Бабичу, и постепенно команда начала обретать стабильность. Финишировав в зоне УЕФА (ею стало 5-е место по итогам сезона-2017/18), "Мариуполь" получил право сыграть в Лиге Европы, и это стало первым серьезным достижением в карьере молодого тренера.

Что интересно: работая в азовском клубе, он не прерывал связи с Одессой. Не только потому, что в этом городе его дом. Именно в Южной Пальмире Бабич завершил активные выступления на футбольном поле и ступил на тренерскую стезю. Когда перед азовцами возник выбор домашней арены для проведения матчей Лиги Европы, в официальных документах для УЕФА была указана Одесса.

Проведенные в этом городе еврокубковые поединки мариупольцев против шведского "Юргордена" и французского "Бордо" не только пополнили тренерский багаж Бабича новым опытом, но и обнажили ряд проблем. Уже тогда стало ясно, что играть ослабленным в связи с уходом ряда ключевых исполнителей составом на несколько фронтов архисложно.

КУРС – НА БОЛГАРИЮ

Но как бы там ни было, а в сезоне-2018/19 руководимый Александром Бабичем "Мариуполь" в национальном чемпионате выглядел уверенно и сумел финишировать на почетном 4-м месте в таблице. А вот в очередном чемпионате азовцы были не так убедительны, поэтому довольствовались лишь 8-й итоговой строчкой.

Правда, следующий сезон-2020/21 мариупольская команда уже проводила под руководством другого тренера. По иронии судьбы, у ее штурвала снова появился человек из одесской команды – тренировавший ранее "Черноморец" Остап Маркевич. Бабич же спустя чуть больше года оказался в клубе первой лиги – криворожском "Кривбассе". Работая в нем с начала октября 2021 года, новому рулевому удалось вывести команду на стабильный уровень. Под его руководством криворожцы ни разу не испытали горечи поражений, а по итогам недоигранного из-за начавшегося полномасштабного вторжения россии в Украину чемпионата "Кривбасс" повысился в ранге. Правда, снова оказаться главным тренером клуба УПЛ Александру Бабичу не пришлось – он уехал в Болгарию.

В этой стране украинский специалист не остался без любимого дела. Спустя какое-то время после приезда на болгарскую землю судьба свела его с любительским клубом "Фратрия", в котором он работал в качестве тренера-консультанта.

ДО СВИДАНИЯ, БЛАГОЕВГРАД – ЗДРАСТВУЙ, ОДЕССА!

В начале этого года, всего за неделю до своего 45-летия, Бабич подписал полуторагодичный контракт с клубом элитного дивизиона Болгарии – "Пирином" из Благоевграда. Эта команда звезд с неба не хватала и на момент прихода украинского тренера находилась на 14-м месте в турнирной таблице. Трудно сказать, как продолжался бы альянс Александра Бабича и "Пирина" в дальнейшем, если бы несколько недель назад тренеру не поступило предложение из "Черноморца". Его он получил вскоре после ухода Романа Григорчука в бакинский "Нефтчи" и дал согласие.

- Чем руководствовались, когда принимали решение вновь стать у руля "Черноморца"? – интересуюсь у Александра Бабича.

- Я услышал, что строится новая молодая команда. Узнал о направлении развития, реальных целях и задачах. Переговоры длились не день-два, а где-то две недели. Я соскучился по Одессе, соскучился по работе в Украинской Премьер-лиге. Решение было принято мною, моим тренерским штабом и моей семьей – однозначно: возвращаться. Как говорится, время настало.

- Не смущали ли вас возможные риски, связанные с тем, что принимать команду приходится меньше, чем за три недели до старта чемпионата?

Разумеется, смущали. Но руководство клуба сказало мне о своей позиции касательно этой темы. Руководители тоже понимают ситуацию и полностью доверяют мне, как главному тренеру, и моему тренерскому штабу. Они понимают, что сначала может быть что-то не так легко, как хотелось бы. Но такова она, тренерская работа и работа всего клуба – создать максимально комфортные условия для выполнения задачи.

Фото - UA-Футбол, из открытых источников