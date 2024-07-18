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Источник: Клуб УПЛ предлагал пожизненно дисквалифицировать легенду Днепра-1
Серьёзные обвинения
Фото: СК Дніпро-1
Во время недавно проведенного общего собрания клубов УПЛ один из представителей клуба высшего дивизиона предложил пожизненно запретить футбольную деятельность исполнительному директору "Днепра-1" Андрею Русолу. Среди причин для этого решения он назвал вину Русола к развалу первого "Днепра" в 2017 году, а также повторение этой же истории с нынешней командой днепрян. Дальнейшая судьба "Днепра-1", а также, возможно, и Русола, будет определена на очередном заседании Исполкома УАФ, которое состоится на следующей неделе.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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Петруха
18.07.2024 в 13:15
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