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Источник: Клуб УПЛ предлагал пожизненно дисквалифицировать легенду Днепра-1

Премьер-лига
Обновлено

Серьёзные обвинения

Источник: Клуб УПЛ предлагал пожизненно дисквалифицировать легенду Днепра-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською
Во время недавно проведенного общего собрания клубов УПЛ один из представителей клуба высшего дивизиона предложил пожизненно запретить футбольную деятельность исполнительному директору "Днепра-1" Андрею Русолу.

Среди причин для этого решения он назвал вину Русола к развалу первого "Днепра" в 2017 году, а также повторение этой же истории с нынешней командой днепрян.

Дальнейшая судьба "Днепра-1", а также, возможно, и Русола, будет определена на очередном заседании Исполкома УАФ, которое состоится на следующей неделе.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Петруха
18.07.2024 в 13:15
И кто же этот смелый покойник?
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Комментарии 1
Петруха
18.07.2024 в 13:15
И кто же этот смелый покойник?
Ответить
0
0

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