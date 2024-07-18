Источник: Клуб УПЛ предлагал пожизненно дисквалифицировать легенду Днепра-1

Во время недавно проведенного общего собрания клубов УПЛ один из представителей клуба высшего дивизиона предложил пожизненно запретить футбольную деятельность исполнительному директору "Днепра-1" Андрею Русолу.

Среди причин для этого решения он назвал вину Русола к развалу первого "Днепра" в 2017 году, а также повторение этой же истории с нынешней командой днепрян.

Дальнейшая судьба "Днепра-1", а также, возможно, и Русола, будет определена на очередном заседании Исполкома УАФ, которое состоится на следующей неделе.