Бандейра - после 2:0 с Динамо Загреб: Матчи с такими сильными командами идут нам на пользу

Защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра поделился впечатлениями победу в от игры команды в контрольном матче против "Динамо" Загреб (2:0).

"Наша команда играла неплохо и заслуженно победила. Сейчас мы играем на фоне нагрузок, но, тем не менее, сумели продемонстрировать хороший футбол, и получить положительный результат.

Загребское "Динамо" - это довольно опытный соперник, который регулярно играет в еврокубках: Лига Чемпионов, Лига Европы. Очень хорошая команда, которая в этом году также сыграет в Лиге Чемпионов. Матчи против таких сильных команд идут "Кривбассу" только на пользу. На фоне таких соперников мы можем увидеть свой уровень и к чему нужно стремиться.

Сборы довольно интенсивные. Но мы должны много работать, чтобы хорошо подготовиться к важному сезону. Поэтому все хорошо", - сказал португалец в интервью пресс-службе криворожан.