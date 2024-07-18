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Динамо - Унион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Динамо - Унион: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Шахтар
"Динамо" уже вскоре стартует в квалификации Лиги чемпионов, поэтому межсезонная подготовка выходит на финишную прямую. Сегодня, 18-го июля, киевская команда проведет свой очередной спарринг. Соперник – немецкий "Унион".
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Игра начнется в 18:00. Смотреть можно на YouTube.
Товарищеский матч
"Динамо" (Киев, Украина) 18:00 "Унион" (Берлин, Германия)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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