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Динамо - Унион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Динамо - Унион: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо - Унион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Шахтар

Новина українською

"Динамо" уже вскоре стартует в квалификации Лиги чемпионов, поэтому межсезонная подготовка выходит на финишную прямую. Сегодня, 18-го июля, киевская команда проведет свой очередной спарринг. Соперник – немецкий "Унион".

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Игра начнется в 18:00. Смотреть можно на YouTube.

Товарищеский матч

"Динамо" (Киев, Украина) 18:00 "Унион" (Берлин, Германия)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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