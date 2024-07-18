Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Кривбасса Принс Аду: Работа на сборах принесет свои плоды в сезоне
Комментарий ганца
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Нападающий "Кривбасса" Принс Аду дал комментарий после победы в спарринге с хорватским "Динамо" Загреб - 2:0.
- Принс, поздравляем с победой. Поделись впечатлениями от матча.
- Большое спасибо. Да, я действительно счастлив, что мы сумели победить. Идут сборы, мы выполняем много работы. Поэтому очень хорошо, что также имеем хорошие результаты в спаррингах.
- Ты сегодня забил один из голов. Часто ли забиваешь левой ногой?
- Да, это невероятно. Моя рабочая нога - правая. Но сегодня удалось забить левой. Что ж, это очень хорошо. Это была хорошая игра для всех нас.
- Что скажешь о сопернике? Получился ли этот спарринг информативным?
- "Динамо" - очень хороший соперник. Для нас было полезно сыграть против них. Это опытный боец. Мы также вскоре будем играть в еврокубках, поэтому для нас это хороший опыт.
- Как оценишь сборы? Тяжелая подготовка даст пользу в сезоне?
- Конечно. Чтобы чего-то достичь - надо хорошо поработать. Думаю, работа на сборах принесет свои плоды в сезоне.
Популярное сейчас
- Источник: Клуб УПЛ предлагал пожизненно дисквалифицировать легенду Днепра-1
- Определились все участники 2-го раунда квалификации ЛЧ. Перед матчами будет жеребьевка 3-го этапа. Потенциальные соперники Динамо
- Наставник Жироны прокомментировал трансферные слухи о Довбике
- Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
- "Некоторые парни получили повестки". Колесник - о снятии Дружбы с Первой лиги
- Финиш Коноплянки, вечный Модрич и отставка Маркевича. Главные новости за 17 июля