Форвард Кривбасса Принс Аду: Работа на сборах принесет свои плоды в сезоне

Нападающий "Кривбасса" Принс Аду дал комментарий после победы в спарринге с хорватским "Динамо" Загреб - 2:0.

- Принс, поздравляем с победой. Поделись впечатлениями от матча.

- Большое спасибо. Да, я действительно счастлив, что мы сумели победить. Идут сборы, мы выполняем много работы. Поэтому очень хорошо, что также имеем хорошие результаты в спаррингах.

- Ты сегодня забил один из голов. Часто ли забиваешь левой ногой?

- Да, это невероятно. Моя рабочая нога - правая. Но сегодня удалось забить левой. Что ж, это очень хорошо. Это была хорошая игра для всех нас.

- Что скажешь о сопернике? Получился ли этот спарринг информативным?

- "Динамо" - очень хороший соперник. Для нас было полезно сыграть против них. Это опытный боец. Мы также вскоре будем играть в еврокубках, поэтому для нас это хороший опыт.

- Как оценишь сборы? Тяжелая подготовка даст пользу в сезоне?

- Конечно. Чтобы чего-то достичь - надо хорошо поработать. Думаю, работа на сборах принесет свои плоды в сезоне.